Neo-Broker erobern den Markt - einfacher Handel und Innovationen

Zwar ist der Vermögensaufbau mit Aktien in Deutschland nach wie vor für eine Reihe von Anlegern eine Art rotes Tuch. Auf der anderen Seite zeigt sich jedoch eine Tendenz, dass sich Privatanleger vermehrt für die Anlage in Aktien entscheiden, weil sie deren Vorteile erkannt haben. Heutzutage geschieht dies immer seltener über ein Depot bei der Bank. Stattdessen werden zunehmend sogenannte Neo-Broker bevorzugt, die nach Meinung der Experten sogar die Anlage in Wertpapiere revolutionieren könnten.

Von Allgemeine Zeitung