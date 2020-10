Die Qual der Wahl: Welches Geschäftskonto eignet sich für mich?

Damit es erst gar nicht soweit kommt, ist es ratsam, mit dem Schritt in die Selbstständigkeit auch gleich ein Firmenkonto zu eröffnen. Da es das perfekte Geschäftskonto nicht gibt, sollte im Vorfeld abgeklärt werden, welche Funktionen und Leistungen man braucht, und worauf man verzichten kann. Dieser Artikel gibt eine Übersicht über die wichtigsten Dinge, worauf man bei der Eröffnung eines Geschäftskontos achten sollte.

Kostenlose Kontoführung – wird häufig richtig teuer

Vor allem Direkt- oder Onlinebanken werben mit kostenloser Kontoführung. Das hört sich erst einmal gut an, schaut man sich die Preislisten aber dann genauer an, kommt oft der Schock. Für jede Extraleistung und -funktion muss bezahlt werden: es fallen Gebühren bei jeder einzelnen Buchung an, beim Abheben und Einzahlen von Bargeld, dem Führen von Unterkonten, oder der Inanspruchnahme der Kundenhotline. So kann ein Konto mit kostenloser Kontoführung schnell sehr teuer werden. Man sollte also unbedingt verschiedene Anbieter miteinander vergleichen .

Kostenfalle: Automatengebühr beim Geldabheben

Wer bei einer Online- oder Direktbank ein Geschäftskonto hat, ist oft mit dem Problem konfrontiert, dass je nach Region der Ausbau des Automatennetzwerks zu wünschen übriglässt oder die Bank keinem Bankenverbund angehört. Ist man dann darauf angewiesen, Geld abzuheben oder einzuzahlen, muss man oft Gebühren bezahlen, wenn man einen Automaten einer fremden Bank benutzt. Wer also häufig mit Bargeld zu tun hat, sollte beim Eröffnen eines Kontos darauf achten, dass der nächste Automat, an dem man kostenlos Geld abheben bzw. einzahlen kann, nicht zu weit entfernt ist. Insbesondere, wer oft beruflich unterwegs ist, sollte ein Kontomodell wählen, bei dem Bargeldabhebungen kostenlos sind – falls nötig auch im Ausland.

Kredit

Für Existenzgründer ist es oft nicht leicht, einen Kreditrahmen zugeteilt zu bekommen. Das kann in der Anfangsphase, wo es manchmal zu finanziellen Engpässen kommt, problematisch werden. Ist man auf einen Kreditrahmen angewiesen, sollte das beim Vergleich verschiedener Geschäftskonten auch mit in Betracht gezogen werden. Viele Banken bieten Kontokorrentkredite an, die dem Kunden zumindest eine zeitlich limitierte Möglichkeit einräumen, das Konto zu überziehen. Die Gebühren unterscheiden sich zum Teil jedoch erheblich voneinander, weswegen man sich die Preis- und Gebührenlisten genau anschauen sollte.

Beratung

Jungunternehmer haben so einiges zu beachten in der Gründungsphase . Manch einer wünscht sich daher zusätzliche Beratung. Mittlerweile gibt es Banken, die Existenzgründer nicht nur in Sachen Finanzen beraten, sondern auch in anderen Bereichen rund um die Selbstständigkeit. Wem eine solche Beratung wichtig ist, sollte sich daher bei Filialen in der Umgebung erkundigen, oder – falls der persönliche Kontakt zweitrangig ist – telefonische Beratung in Anspruch nehmen.

Dass die Banken dabei natürlich auch ihre eigenen Produkte vermarkten wollen, ist selbstverständlich. Hat man jedoch das Gefühl, dass der Berater einen zum Abschluss von Versicherungen drängt, oder einem eine Unmenge an Produkten schmackhaft machen möchte, sollte man sich zurückziehen. Gerade in den Anfängen der Selbstständigkeit sollte man sich nur auf das Wesentliche beschränken, um die Kosten gering zu halten.

Boni und Neukundenprämien

Viele Direktbanken werben mit attraktiven Boni, um neue Kunden zu gewinnen. Auch wenn geschenkte 100 Euro bei der Kontoeröffnung sehr nett klingen, sollten solche Prämien niemals der alleinige Anlass dazu sein, ein Geschäftskonto bei der jeweiligen Bank zu eröffnen. Hat man durch das Vergleichen verschiedener Kontomodelle bei unterschiedlichen Banken mehrere in der engeren Auswahl, die vom Preis- und Leistungsumfang am besten zu einem passen, kann man natürlich diejenige auswählen, die mit den größten Boni wirbt.

Mehr als ein Konto?

Zusätzlich zum Girokonto empfiehlt es sich außerdem, ein Tagesgeldkonto für das eigene Geschäft zu haben. Auf diesem können Rücklagen aufgebaut werden für zukünftige Investitionen oder finanzielle Engpässe. Manchmal lohnt es sich auch für Unternehmer, mehr als ein Tagesgeldkonto zu haben . Die Vorteile sind, dass ein zweites Tagesgeldkonto ausschließlich für Rücklagen für die Umsatzsteuer genutzt werden kann. Auf diese Weise verliert man nicht den Überblick und kommt beim Fiskus nicht in Verzug mit den Zahlungen.