Wie wirkt sich eine Wirtschaftskrise auf die Menschen aus?

Wirtschaftskrise und die Auswirkung auf die Unternehmen

In der Corona Krise mussten viele Unternehmen schließen, was heißt, dass kaum Einnahmen kamen. Die Mitarbeiter mussten ins Homeoffice, wenn dies möglich war und von hier aus den Laden am Laufen halten. Doch so einfach, wie man es sich vorstellt, ist dies nicht. Viele Unternehmer haben noch immer nicht den Zug zum Internet geschafft und nicht verstanden, wie wichtig dies ist.

Doch aus der Krise kann man auch lernen. Während einige Unternehmen vollkommen neue Wege gegangen sind und auch ihr Marketing überprüfen mussten, dümpeln andere noch vor sich hin und schaffen den Sprung ins Online Marketing bzw. das Internet nicht. Dies kann fatal sein, da nicht nur die Mitarbeiter auf der Strecke bleiben, sondern auch das Unternehmen in Gefahr geraten kann.

Dabei sind Unternehmen in allen Branchen gefragt umzudenken, damit sie nicht auf der Strecke bleiben. Denn bleiben die Unternehmen auf der Strecke, haben auch die Mitarbeiter ein Problem und rutschen in die Arbeitslosigkeit. Auch wenn die Regierung zahlreiche Mittel zur Verfügung gestellt hat, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen, wie es wirklich um die Deutsche Wirtschaft bestellt ist.

Die Wirtschaftskrise und die Auswirkung auf die Bevölkerung

Dies fällt leider vollkommen unter den Tisch und wird heruntergespielt. Aber insbesondere die Bevölkerung leidet stark unter eine Wirtschaftskrise. Da die Notenbanken Geld drucken, als gäbe es keinen Morgen mehr, machen sich immer mehr Menschen Gedanken um die Geldentwertung . Diese ist nicht von der Hand zu weisen. Ängste machen sich breit und die Seele leidet.

Doch auch die Kontaktbeschränkungen haben eine große Auswirkung auf die Seele. Problematisch ist es zudem auch, dass viele ältere Menschen sich nicht trauen zum Arzt zu gehen oder soziale Kontakte zu pflegen. Sie vereinsamen langsam und verlieren die Lust am Leben. Depressionen machen sich breit, doch Hilfe wollen viele nicht zulassen. Denn die Angst, am Virus zu erkranken ist größer. Leider wird diese Tatsache komplett außen vor gelassen und eigentlich vergessen.

Doch auch bei jungen Menschen hat die Coronakrise große Auswirkungen auf die Seele. Sie fühlen sich selbstverständlich in ihrer Freiheit eingeschränkt, auch wenn dies, gerade in Deutschland, noch human ist. In anderen Ländern sieht dies ganz anders aus. Dennoch rutschen in einer Wirtschaftskrise, wie sie Corona mit sich bringt, mehr Menschen in eine Depression. Die Kaufkraft ist geringer, die Menschen wollen sparen und gönnen sich so weniger. Die Zukunftsängste werden größer und das Geld wird zusammengehalten, was sich dann wieder auf die Unternehmen auswirkt.

Auch wenn während des Lockdowns noch sehr viel gekauft wurde, hat dies schon lange ein Ende. Jetzt wird gespart, weil jeder weiß, dass harte Zeiten kommen und keiner wirklich weiß, ob das gut oder schlecht ausgeht.