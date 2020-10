Wann und wofür Erben einen Erbschein benötigen

Wer ein europäisches Nachlasszeugnis beantragen muss

Hinterbliebene können in einigen Fällen auch ein europäisches Nachlasszeugnis beantragen. «Das ist angebracht, wenn der Erblasser seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hatte und zusätzlich ein Haus zum Beispiel am Gardasee oder eine Wohnung etwa in Kärnten besaß», erklärt Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht in München.

Damit können sich Hinterbliebene als Erben im Ausland legitimieren. Das Dokument müssen sie ebenfalls beim Nachlassgericht beantragen. Das europäische Nachlasszeugnis gilt überall in Europa. Ausgenommen sind das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark.