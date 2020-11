Projektfinanzierung in Krisenzeiten

Besondere rechtliche Bedingungen

Dabei wird auch rechtlich vereinbart, dass die Projektfinanzierung und die Kreditkosten nur aus dem zukünftigen Gewinn des Cashflow aus dem Projekt kommen sollen. Es bestehen folglich auch keine Forderungen an die ursprüngliche Kerngesellschaft, die das Projekt anstößt. Die Projektfinanzier sind also große Banken, die oft in Form von Konsortien unter Führung einer Bank für die Finanzierung sorgen. Es können sich aber auch am Bau und Errichtung beteiligte Unternehmen mit in die Finanzierung einbringen. Und oft tritt auch die öffentliche Hand in die Finanzierung ein und leistet hohe Subventionen und Fördermittel. Problematisch wird natürlich, wenn das ganze Projekt aufgrund extern ungeplanter Einflüsse in Gefahr gerät und damit auch die Finanzierung. Beispiel: Es wird ein großer Flughafen gebaut, die Projektgesellschaft wird gegründet. Der ursprüngliche Bauunternehmer haftet also nur mit seinem Anteil in der Projektgesellschaft, die von vielen Banken und dem Staat getragen wird. Wenn jetzt zum Beispiel eine große Krise wie die Corona-Pandemie die Luftfahrtbranche auf Jahre fast vernichtet, ist auch die Finanzierung des Projektes in der Krise.

Krisenmanagement mit allen Beteiligten

Auch in der Krise kann es verschiedene Entscheidungen geben, wie das Projekt weitergeführt werden soll. Natürlich ist es auch möglich, dass ganze Projekt zu stoppen, also zum Beispiel den Flughafen nicht fertig zubauen. In dem Fall müssen aber alle beteiligten mit großen Verlusten rechnen. Jeder könnte also nur nach seinem Anteil noch aus dem Verkauf der nicht fertiggestellten Bauten und des Grundstücks einen gewissen Anteil seiner Investitionen zurückbekommen. Das dürfte aber eine sehr unbefriedigende Lösung sein. Viel besser ist es, die Finanzierung des Projektes zu strecken. Alle Sponsoren müssen dafür vereinbaren, dass sie bereit sind, über ein längeren Zeitraum auf die Rückzahlung ihrer Investitionen zu warten, weil ja auch die Gewinnphase des Projektes sich nach hinten verschiebt. Dazu ist auf jeden Fall auch eine veränderte Prognose wichtig. Zum Beispiel kann eine Neubewertung zu der Ansicht kommen, das sich die Luftfahrtbranche nach der Corona-Krise in einigen Jahren wieder erholt und dann auf lange Sicht doch genug Cash Flow hereinkommt, um das Projekt erfolgreich zu bezahlen. Oder aber der Staat als Fördergeldgeber erhöht seinen Anteil und übernimmt Garantien für die anderen Beteiligten, damit die Finanzierung auch in der Krise sichergestellt wird. Und das wichtige Projekt für die Allgemeinheit nicht scheitert.