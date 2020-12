Kreditsumme – Wieviel kann ich eigentlich bekommen?

Wann bekommt man überhaupt einen Kredit?

Um einen Kredit von der Bank bewilligt zu bekommen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Alter

Grundsätzlich können nur Personen ab 18 Jahren einen Kredit aufnehmen. Nach oben gibt es prinzipiell keine Grenze, was das Alter betrifft. Viele Menschen nehmen erst ab 50 einen Kredit für den Erwerb eines Eigenheims auf . Wichtig ist immer die Bonität.

Wer keine feste Anstellung hat, hat es schwieriger, einen Kredit zu bekommen. Wer sich noch in der Probezeit bei seinem Arbeitgeber befindet oder nur einen befristeten Arbeitsvertrag hat, bekommt oft keinen Kredit genehmigt oder lediglich eine kleine Summe. Eine Richtlinie ist, dass das Netto-Einkommen oberhalb der Pfändungsfreigrenze von 1.178,59 Euro (Stand: 2020) liegen sollte. Liegt das Einkommen darunter, bekommt man meist nur einen kleinen Kredit, da im Fall einer Pfändung die Bank das verliehene Geld nicht pfänden lassen kann.

Wer selbstständig ist, hat es oft schwerer, einen Kredit zu bekommen als jemand, der im Angestelltenverhältnis arbeitet, da das Einkommen Schwankungen unterliegt. Die Banken prüfen daher genau, wie sich das Geschäft im Lauf der letzten Jahre entwickelt hat und was weiterhin zu erwarten ist. Je nachdem, wie diese Prüfung ausfällt, wird die Höhe des Kredits vergeben. Häufig muss man drei erfolgreiche Geschäftsjahre nachweisen, um als Selbstständiger oder Freiberufler einen Kredit zu bekommen.

Wer immer wieder dadurch aufgefallen ist, dass Kredite nicht pünktlich zurückgezahlt wurden und/oder einen niedrigen Schufa-Score hat, wird es auch in Zukunft schwerer haben, einen Kredit zu bekommen.

Ein Trugschluss ist, dass mit der Höhe des Gehalts auch ein möglicher höherer Kredit verbunden ist, doch das stimmt nicht. Kreditgeber schauen darauf, was unterm Strich vom Gehalt übrigbleibt, nachdem man die Lebenshaltungskosten abgezogen hat. Viele Banken rechnen hier mit einer Pauschalsumme, die vom Einkommen abgezogen wird. Je mehr man dann monatlich zurückzahlen kann, desto höher wird der Kredit ausfallen.

Mehrere Kredite?

Hat man schon einen Kredit, den man bereits zurückbezahlt, zum Beispiel durch den Erwerb einer Immobilie , kann man unter gewissen Umständen einen weiteren Kredit aufnehmen, denn prinzipiell gibt es keine Obergrenze für die Anzahl an Krediten , die man aufnehmen kann, sofern man diese stets tilgen kann.

Die Banken oder Kreditgeber prüfen in diesem Fall, wie viele Kredite bereits bedient werden und wieviel Geld man monatlich noch übrighat. Nach dieser Höhe richtet sich dann die Höhe der Kreditsumme.

So lassen sich Wünsche zwar schneller erfüllen, doch an das absolute finanzielle Limit sollte man bei der Aufnahme eines weiteren Kredits nicht stoßen. Möchte man einen Kredit aufnehmen, sollte man sich also überlegen, ob die Anschaffung nicht noch warten kann.

Nachteile von mehreren Krediten und Umschuldung

Manchmal kann es passieren, dass man durch das Abbezahlen von verschiedenen Krediten an die Grenzen des finanziell Machbaren stößt und man den Überblick verliert.

Die Aufnahme von Krediten, um seinen Konsum finanzieren, führt außerdem häufig zu einem Gewöhnungseffekt, sodass man sein Leben nur noch auf Pump finanziert und für Notfälle keine Rücklagen mehr bildet.

Wer Probleme hat, seine Kredite rechtzeitig zu bedienen, für den kommt eventuell eine Umschuldung in Frage. Dabei nimmt man einen neuen Kredit auf, mit dem sämtliche Altlasten getilgt werden. Das hat den Vorteil, dass man fortan nur noch einen Kredit zu bedienen hat, was zu mehr Übersicht bei den Schulden führt. Einen Umschuldungskredit kann man seiner momentanen finanziellen Situation anpassen, was für Entlastung sorgt – natürlich immer vorausgesetzt, dass man nach der Umschuldung nicht wieder andere Kredite aufnimmt. Sinnvoll ist, wenn man die Umschuldung nicht am Anschlag finanziert, sondern sich einen finanziellen Freiraum lässt. Das übrige Geld sollte man sparen und für Notfälle zurücklegen, sodass man bei unvorhergesehenen Dingen nicht gleich einen weiteren Kredit aufnehmen muss, sondern die Ausgaben vom Ersparten bezahlen kann.