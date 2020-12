Ein Forex Kalkulator ist ideal – nicht nur für Profis

Einer der Märkte der in den letzten Jahrzehnten wohl den erstaunlichsten Aufschwung erlebt hat ist der Aktien- und Devisenmarkt. Aufgrund dieses Erfolges wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl an vermeintlich nützlichen Hilfsmitteln und -programmen angeboten. Eines davon sind Kalkulatoren für en Forex-Handel Was sich im ersten Moment sehr fachspezifisch anmutet erweist sich für die meisten Nutzer sehr schnell als unabdingbares Tool um erfolgreich beim Handel tätig zu werden. Doch was ist ein Forex Kalkulator und warum ist gerade so etwas für fast alle Anleger ein unverzichtbares Hilfsmittel?

Von Allgemeine Zeitung