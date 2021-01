Online Geld verdienen: Die Trends 2021

Besonders im Internet gibt es aber zahlreiche Möglichkeiten, um sich etwas Geld dazuzuverdienen oder gar Vollzeit ein Einkommen zu generieren. Dabei ist es sogar möglich, passiv Geld zu verdienen. Das bedeutet, man investiert Zeit und Geduld in ein Projekt, das dann Geld abwirft – und zwar über einen längeren Zeitraum und ohne viel Zutun. Diese Möglichkeiten gibt es.

Trading

Fast jeder hat den Begriff Trading schon einmal gehört, doch nicht jeder weiß, was dahintersteckt. Beim Trading handelt es sich schlichtweg um den Handel von Werten an einer Börse. Besonders Devisen, Aktien, Wertpapiere und Kryptowährungen stehen dabei im Vordergrund. Nun sollte man als Anfänger natürlich nicht blind in die Materie einsteigen, denn Online Trading birgt auch Risiken. Ein Trading Blog für Anfänger kann dabei helfen, erste Einblicke in das Thema zu erhalten. Wer Trading lernen möchte, sollte vor dem Echtgeld-Handel aber unbedingt einige Hard Facts kennen. Dazu zählen Trading Strategien, Begriffe rund ums Online Trading aber auch Informationen zur Verwendung einer Trading App. Über eine App kann man seine Käufe oder Verkäufe nämlich jederzeit bequem und überall ausführen und verliert so auch bei spontanen Kursschwankungen kein Geld.

Doch wie generiert man sich beim Online Trading über eine Trading App eigentlich Geld? Indem man Börsenwerte kauft, die sehr wahrscheinlich in der Zukunft einen Aufwärtstrend erleben werden, gewinnt die Geldanlage an Wert. Verkauft man diese dann zu einem Zeitpunkt, an dem der Tageswert deutlich höher liegt als beim Kauf, klingelt es in der Kasse. Um dies abschätzen zu können, lautet aber die Devise: Erst Trading lernen, dann mit einem Demo-Konto ohne Echtgeld üben und erst dann richtig einsteigen.

Print-on-Demand: T-Shirt Druck

Sehr beliebt ist auch das sogenannte Print-on-Demand Prinzip. Dabei erstellt man ein eigenes Design für einen Aufdruck, der dann an Shirts, Taschen, Pullis oder Hemden angebracht werden kann. Die Datei hinterlegt man auf einschlägigen Plattformen. Kommt eine Bestellung rein, stellt der Hersteller das Produkt fertig und versendet es an den Kunden. Verkauft sich das Design nicht, entstehen dem Urheber aber keine Kosten, denn gedruckt wird nur, was auch sicher verkauft wird. So vermeidet man Kommissionskäufe , Lagerhaltung und unnötige Produktion.

Der eigenen Fantasie sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Designer können lustige Motive erstellen, aber auch inspirierende Sprüche oder Zitate in schönen Schriftarten. Wenn man die passende Zielgruppe eingekreist hat, heißt es: gezieltes Marketing betreiben, um auf seine Produkte aufmerksam zu machen.

Virtuelle Assistenz

Wer Erfahrung in Bürotätigkeiten hat, kann heutzutage auch im Internet seine Dienste anbieten. Dies zählt dann zwar nicht zu den passiven Einkommensarten, kann aber sehr lukrativ sein. Gesucht wird in diesem Bereich regelmäßig Assistenz für die Bereiche Back-Office, vorbereitende Buchhaltung, Reiseplanung, Schreibarbeiten oder Kundenakquise. Auch die Bearbeitung von Podcasts oder Videos ist möglich. Bei der Vorbereitung gilt es vor allem, zu ermitteln, worin man wirklich so gut ist, um sich einem Kunden als Profi anzubieten.

Diese Jobs kann man dann häufig in Festanstellung, als Freelancer oder auch mit eigenem Gewerbe durchführen. So erlangt man Ortsunabhängigkeit und in vielen Fällen sogar die Unabhängigkeit von einem Arbeitgeber.

Die Qual der Wahl

Jeder muss abwägen, was ihm selbst besser liegt: Ein einigermaßen geregeltes Einkommen oder lieber der Nervenkitzel, der dann vielleicht sogar einen ansehnlichen Geldsegen mit sich bringt. Diese Frage ist absolut typabhängig. Wie bei allen anderen Einkommensarten heißt es aber beim Online Trading, Demand-Druck oder im Bereich Virtuelle Assistenz, am Ball bleiben und Herzblut in die Arbeit stecken. Je tiefer man in ein Thema eintaucht, desto besser sind in der Regel die Ergebnisse. Der Weg zum ersten im Internet verdienten Euro kann lang sein, aber Vorbereitung ist dabei das A und O und somit die Grundlage allen Erfolgs.