Was ist die Berichtssaison eines Unternehmens?

Was ist die Berichtssaison?

Die Berichtssaison, oder auch Gewinnsaison, bezieht sich auf die Monate des Jahres, in denen die meisten vierteljährlichen Unternehmensgewinne der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Berichtssaison findet in der Regel in dem Monat statt, der unmittelbar auf das Ende eines jeden Geschäftsquartals folgt. Dies bedeutet, dass die Berichtssaison meist im Januar, April, Juli und Oktober liegt, da Unternehmen nach Ablauf jedes Quartals Zeit benötigen, um ihre Gewinnberichte zusammenzustellen . Wohingegen die USA schon nach einigen Tagen nach Ablauf des Quartals ihre Zahlen vorlegen, brauchen deutsche Unternehmen etwas mehr Zeit und legen etwa 3 Wochen nach den Amerikanern ihre Zahlen offen. Die Berichtssaison hält in der Regel sechs Wochen an. Sie ist eine wichtige Zeit für Anleger und Investoren, die sich auf die Überprüfung der Gewinne eines Unternehmens durch Analysten verlassen, sowie auf die Einschätzung seiner Aktie.

Es ist eine Zeit, in der viele Anleger kurzfristige Handelsgewinne erzielen, basierend auf Prognosen darüber, was diese Berichte enthalten werden. Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, vor der Veröffentlichung von Gewinnberichten zu handeln, und manchmal ist es besser, den Aktienhandel erst danach zu betreiben.

Berichtssaison und Investoren

Die Berichtssaison ist mit Sicherheit die geschäftigste Zeit des Jahres für diejenigen, die mit dem Aktienmarkt arbeiten und diesen beobachten, da praktisch jedes große börsennotierte Unternehmen die Ergebnisse seines letzten Quartals melden wird. Analysten und Manager legen ihre Richtlinien und Schätzungen in der Regel so fest, dass sie bestimmten Quartalen oder Geschäftsjahresenden entsprechen. Daher spielen die von Unternehmen während der Gewinnsaison gemeldeten Ergebnisse häufig eine große Rolle für die Wertentwicklung ihrer Aktien.

Einige Analysten berechnen gerne Unternehmensgewinne vor Steuern (earnings before taxes - EBT). Andere wiederum kalkulieren die Gewinne vor Zinsen und Steuern (earnings before interest and taxes - EBIT). Und wieder andere Analysten, hauptsächlich in Branchen mit hohem Anlagevermögen, bevorzugen den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, was auch als ‚earnings before interest, taxes, depreciation and amortization – EBITDA‘ bezeichnet wird. Alle drei Maße stellen unterschiedliche Rentabilitätsgrade dar.

Wenn sich die Berichtssaison nähert, werden viele Analysten intrinsische Bewertungen durchführen, um festzustellen, ob der aktuelle Marktpreis der Aktien eines Unternehmens über- oder unterbewertet ist. Dies informiert die Anleger darüber, ob sie die Aktie kaufen, verkaufen oder halten sollen. Fundamentale Analysten werden die qualitativen (Geschäftsmodell, Führungs- und Branchenfaktoren) und quantitativen (Kennzahlen und Bilanzanalyse) Aspekte eines Unternehmens untersuchen. Das Discounted-Cashflow-Modell ist ein häufig verwendetes Bewertungsinstrument, das sich auf den Free Cashflow eines Unternehmens und die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (weighted average cost of capital - WACC) stützt.

Ein Tipp unter Experten ist es, auf erhöhte Volatilität der Aktien zu achten, wenn sich die Unternehmen dem Stichtag der Berichterstattung nähern. Viele Investoren handeln zu diesem Zeitpunkt mit Aktien, basierend auf ihrer Prognose, was im Gewinnbericht veröffentlicht wird