Vor- und Nachteile vom digitalen Geld

Erstens ist es einfacher und sicherer, Bitcoin über das Internet zu versenden, als vom Staat kontrolliertes Geld zu überweisen. Zweitens bedeutet die Verwendung von Bitcoin zur Bezahlung von Waren die Vermeidung der Verwendung von Kreditkarten, Währungen oder elektronischen Zahlungssystemen, die im Gegensatz zu Kryptowährungen sehr anfällig für Betrug sind.

Der Emissionsplan wird vom Programm festgelegt und ist im Voraus bekannt. Nachdem die letzten Münzen generiert wurden, ändert sich ihre Anzahl nicht. Die Bitcoin-Wirtschaft basiert auf einem deflationären Modell, das bei vielen Ökonomen Bedenken aufwirft. Sie finden aber keine praktische Rechtfertigung. Die Emission der Bitcoin beträgt 21 Millionen Münzen. Die Bitcoin-FAQ geht davon aus, dass die letzte Einheit dieser Währung im Jahr 2140 abgebaut wird (derzeit gibt es etwa 12,4 Millionen Bitcoins weltweit).

Kryptowährung ist heute sehr beliebt geworden. Das kann durch eine Reihe bestehender Gründe erklärt werden. Die Bitcoin-Währung erhält in der Finanzwelt zunehmend Aufmerksamkeit. Das Interesse stieg auch während der Zypern-Wirtschaftskrise im April 2013 erheblich an, als Menschen mit großen Einlagen bei zyprischen Banken diese nicht erhalten konnten. Sie lösten dieses Problem, indem sie Transaktionen in Kryptowährung durchführten. Nachdem sich Bitcoin verbreitet hatte, erkannten kompetente Analysten, dass man mit einer Investition in diese Währung ein gutes Vermögen machen könnte. Und man muss gestehen, dass sie recht hatten.

Nur wenige wissen, woher Bitcoin kommt und wer es verfolgt. Es gibt jedoch Vorgänge, bei denen neue Bitcoins erstellt und Bitcoin-Transaktionen nachverfolgt werden. Beides wird durch einen als "Mining" bezeichneten Prozess erreicht. Der größte Teil des Mining findet statt, wenn auf einem Computer oder einem Computernetzwerk Bitcoin-Software ausgeführt wird. Diese Software erstellt neue Einträge in öffentlichen Aufzeichnungen von Bitcoin-Transaktionen, die als "Blockchains" bezeichnet werden. Die Mathematik ist komplex und schwer zu fälschen, so dass das Blockchain-System genau bleibt. Da jeder die Bitcoin-Software kostenlos herunterladen und installieren kann, erfolgt die Zahlungs- und Abrechnungsverarbeitung für Bitcoin weit verbreitet und nicht auf einem bestimmten Server.

In wirtschaftlich entwickelten Ländern wie den USA, China und Deutschland kann mit dieser Währung alles gekauft werden, von U-Bahn-Tickets bis hin zu Autos. Die erste Bitcoins-Maschine wurde in einer Bar in Albuquerque, New Mexico, in Betrieb genommen. Das Gerät kann in Sekundenschnelle Geld annehmen, einen Barcode scannen und Geld von einer Währung in eine andere überweisen.

Im Jahr 2014 wurde eine ähnliche Maschine in Vancouver, Kanada, installiert. In vielen Ländern Asiens und Afrikas ersetzt das Bitcoin-Netzwerk unzugängliche und teure Bankdienstleistungen für Menschen. Es gab einen echten Boom bei Startups, die die Bitcoin-Währung verwenden. Es stellte sich heraus, dass die Blockchain-Technologie nicht nur für Finanzberechnungen geeignet ist, sondern auch für die Aufbewahrung verschiedener Vermögenswerte. E

Obwohl es weltweit mehrere Bitcoin-Geldautomaten gibt, ist Bitcoin keine physische Währung. Durch den Austausch öffentlicher und privater Sicherheitsschlüssel werden Übertragungen von der virtuellen Brieftasche eines Benutzers in die virtuelle Brieftasche eines anderen Benutzers vorgenommen. Physische Bitcoins sind nichts anderes als Geräte zum Aufbewahren privater Schlüssel. Einerseits ist das Aufbewahren privater Schlüssel in physischen Umgebungen eine der sichersten Möglichkeiten, da Hacker durch Hacken in Ihren Computer keinen Zugriff auf Ihre Internetadressen erhalten können. Andererseits ist das Aufbewahren privater Schlüssel in physischen Umgebungen genauso unsicher wie das Aufbewahren von Bargeld. Diebe können durch Täuschung, Betrug oder Diebstahl auf Ihre Adressen zugreifen. Auch Sie selbst sind nicht gegen Verlust versichert.