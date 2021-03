Rund um Blockchain

Angenommen, ein Benutzer hat mithilfe des Minings 5 Bitcoins generiert. Informationen dazu fielen sofort in eine einzige Datenbank, die niemand ändern kann. Oder ein anderes Beispiel: Ein Benutzer, der eine bestimmte Anzahl von Bitcoins auf seinem Konto hat, hat diese an einen anderen Benutzer überwiesen, d.h. eine von Minern auf der ganzen Welt bestätigte Transaktion durchgeführt, die auch im Blockchain-Netzwerk hinterlegt wurde.

Tatsächlich kann die Blockchain als ein riesiges Hauptbuch betrachtet werden - ein Hauptbuch, in dem klar angegeben ist, wer, wann und wie viele Transaktionen durchgeführt wurden. Sie können jedoch keine Änderungen an diesen Datensätzen vornehmen. Sie können neue hinzufügen, indem Sie Geld von einer Brieftasche in eine andere überweisen. Sie können jedoch die vorhandenen nicht mehr ändern. Es scheint, dass auf diese Weise Transaktionen in Banken, elektronischen Zahlungssystemen usw. stattfinden. Sie haben Geld von der Karte auf das Konto überwiesen und können diesen Vorgang nicht selbst rückgängig machen. Das kann jedoch von einer Bank durchgeführt werden, die die Rolle eines Zentraladministrators spielt und für alle Transaktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich zuständig ist. Und mit ihrer Macht kann sie die Transaktion stornieren oder verbieten, einige Änderungen daran vornehmen, entsprechend Ihren Wünschen.

Mit Blockchain ist das aber nicht möglich. Es gibt kein einziges Management, keine einzige Person oder Maschine, die den Prozess der Weitergabe von Transaktionen stören und nach eigenem Ermessen anpassen könnte. Jeder in diesem Netzwerk registrierte Benutzer hat nur Zugriff auf den Teil davon, der ihm persönlich gehört. Er erhält ihn mit einem speziellen digitalen Schlüssel. Dieser Schlüssel dient als Passwort für eine elektronische Geldbörse oder eine Bankkarten-PIN. Und niemand kann sich in dieses System dazwischenstecken und Aktionen mit einer Brieftasche ausführen, die ihm nicht gehört. Darüber hinaus werden Informationen zu Transaktionen, die im Blockchain-Netzwerk ausgeführt werden, für alle Netzwerkbenutzer synchronisiert. Das dient als bester Schutz gegen Hacking.

Wenn ein schlauer Hacker eine zusätzliche Null in der Anzahl der Bitcoins auf seinem Konto schreiben möchte, wird er keinen Erfolg haben, da Kopien der Datenbank anderer Teilnehmer die Änderungen, die nicht gemäß den Regeln vorgenommen wurden, ablehnen. Im Gegenzug werden Informationen zu jedem neuen Bitcoin, das durch Mining abgebaut wird, überprüft und mit allen Netzwerkbenutzern vereinbart. Nur wenn alles gemäß den Regeln erfolgt, wird ein neuer Datenblock über das kreierte Bitcoin, der dem Konto des Miners gutgeschrieben wird, in die elektronischen Kopien der Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks eingegeben. Das Blockchain-Netzwerk ist vollständig transparent. Jeder kann die Details einer Transaktion, seiner eigenen oder der einer anderen Person, jederzeit anzeigen und deren Höhe, Teilnehmer, Ausführungszeit usw. herausfinden, kann jedoch keine Änderungen an den bereits vorbereiteten Datensätzen vornehmen. Von großer Bedeutung sind auch die Kosten für Bitcoin und die Dynamik seiner Änderung. Denn wenn sein Preis nicht so hoch wäre und er nicht während der gesamten Lebensdauer des Vermögenswerts wachsen würde, würde niemand ihm auch nur ein Hundertstel der Aufmerksamkeit schenken, die wir jetzt beobachten können.

Interessant ist auch die Tatsache, dass der erste Austausch von Bitcoins gegen echte Waren 2010 stattfand. Für nur 10.000 Bitcoins bekam ein Mann aus den USA 2 Pizzen. Für dieses Geld können Sie jetzt eine Insel kaufen. Im Frühjahr desselben Jahres glich Bitcoin zunächst mit dem Euro (EUR) und dann mit dem britischen Pfund aus (GBP).

Zu Beginn des Sommers 2011 erreichten die Kosten für Bitcoin zunächst 10 USD und dann 30 USD. In weniger als vier Monaten hat sich der Preis um mehr als das 30-fache erhöht. Wie das Leben zeigen wird, ist das jedoch weit von der Grenze entfernt, und Bitcoin wird in Zukunft noch stärkere Zinssprünge erwarten.