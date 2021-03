Was macht man ohne Krankenversicherung?

Obwohl das deutsche Gesundheitssystem eigentlich eine verpflichtende Versicherung vorsieht, gibt es seit Jahren jedoch einen starken Anstieg an nicht-versicherten Personen. 2019 belief sich diese Anzahl laut dem Statistischen Bundesamt auf 143.000 Menschen. Die Gefahr ist hier nicht nur, in Folge einer kostspieligen Behandlung auf den Gebühren sitzen zu bleiben, viel eher ist es ohne eine Versichertenkarte mancherorts unmöglich, eine ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen. Das kann in einigen Fällen lebensgefährlich sein.

Wie fällt man aus der Krankenversicherung heraus?

Ehemalige Kleinunternehmer, die in die Insolvenz gerieten, Studenten, die ihre Zulassung in Folge mangelnder Studienleistung verloren, sowie Menschen ohne feste Anschrift, insbesondere Obdachlose, sind häufig von dem Verlust der Krankenversicherung betroffen.

Bürger in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen sind oft benachteiligt, wenn es um den Zugang zu medizinischer Versorgung geht. Wer seine Krankenkassenbeiträge nicht mehr bezahlt, kann aus der Versicherung fliegen und ist dann nicht mehr bei Krankenhauskosten, Behandlungsgebühren und Medikamentenpreisen geschützt. Seit 2007 gilt für öffentliche und seit 2009 für private Krankenkassen, dass sie ihre rausgefallenen Mitglieder im Rahmen der gesetzlichen Versicherungspflicht wieder aufnehmen müssen. Dies wird leider so nicht immer umgesetzt, da es keine staatlichen Kontrollen gibt, die hier eine umfassende Deckung überwachen. Bei einer Rückkehr fordern die meisten Kassen auch eine Begleichung der offenen Beträge. Obwohl diese häufig ermäßigt werden, sind sie oft trotzdem zu hoch für viele deutsche Staatsbürger.

Einen Anspruch auf Ratenzahlung gibt es nicht, hier ist man auf die individuelle Kulanz der Versicherungsanstalt angewiesen. In einigen Fällen ist sogar rückwirkend ein hoher Säumniszuschlag zu bezahlen.

Wie löst man das Problem?

Es ist absolut nicht ratsam, dass man auf eine Krankenversicherung verzichtet. Für jeden Bürger muss ein Wiedereinstieg jederzeit gesetzlich möglich sein. Für eine einfache und günstige Rückkehr in die Krankenkasse muss man jedoch einiges beachten.

Wer als ehemaliger Selbstständiger registriert ist und privatversichert war ist bei der PKV zu melden. Wer davor nicht selbstversichert war und zuletzt bei der GKV war, der geht dahin zurück. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung muss dann für jeden Monat, falls der Zeitraum länger als drei Monate umfasst, zwischen Beginn der Versicherungspflicht und der Meldung bei der GKV 50 Euro bezahlt werden. Dazu addieren sich die Kosten der Pflegeversicherung. Freiwillig Versicherte müssen hingegen die vollen Beiträge nachzahlen, auf den Säumniszuschlag wird ein Prozent Rabatt gewährt. Bei Privatversicherten greift für säumige Beiträge der sogenannte Notlagentarif. Dieser bietet einen kleinen Rabatt auf die geschuldete Summe.

Bis alle rückständigen Beiträge eingezahlt werden, kommt die GKV nur für die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzen, bestimmter Früherkennungsuntersuchungen und bei Behandlungen im Rahmen einer Schwangerschaft auf. Bei Privatversicherten dürfen Krankenkassen aktuelle Behandlungskosten mit Beitragsschulden verrechnen. Es kann also passieren, dass man selbst die Kosten für dringende Behandlungen nicht erstattet bekommt, wenn man eine reduzierte Gebühr in einer Notlage bezahlt.

Im Idealfall lassen Sie sich von einem Versicherungsmakler dabei beraten und profitieren somit von den besten Konditionen, finden eine geeignete Krankenkasse und kommen schnell wieder in die Krankenversicherung.

Warten Sie nicht, bis Sie krank sind!

Je früher man sich um die eigene Krankenversicherung kümmert, desto weniger Risiko setzt man sich selber und seine Angehörigen aus. Auch nicht-versicherte werden in Notfällen von Ärzten versorgt. Die Kosten und sämtliche Folgekosten werden von der Krankenversicherung jedoch nicht bezahlt. So kann sich in einer sowieso schon schwierigen Situation auch gleich ein immenser Schuldenberg anhäufen, den es dann zu begleichen gilt.

Eine Aufnahme in die Pflichtversicherung der Krankenkasse ist trotz der Hürden also möglich. Mit den entsprechenden Beratern gestaltet sich das Ganze für Sie jedoch ein wenig leichter. Die angesammelte Schuldensumme kann im ersten Moment belastend sein, einen Anspruch auf Ratenzahlung gibt es auch nicht, jedoch kann ein individuelles Angebot gemacht werden. Hier lohnt es sich also, mit einem Versicherungsmakler die unterschiedlichen Optionen durchzusehen. Einige Versicherungen lassen sich auch auf eine Ratenzahlung, zumindest im Ausmaß von sechs Monaten, ein. So ist es möglich, in Gesundheitsfragen wieder geschützt zu sein.