Kann die Kreditvergabe für P2P Projekte auch für mich interessant sein?

Sich mit Aktien und Kryptowährungen zu beschäftigen, erfordert Zeit und Engagement. Fondsmanager wissen nicht, wo sie investieren sollen und Sparkonten bieten heutzutage keine Zinsen mehr. Jedes Jahr verlieren Nutzer, die ihr Geld auf ihren Bankkonten lagern, aufgrund der Inflationsrate jährlich bis zu 2%. In den nächsten Jahren vielleicht sogar deutlich mehr? Die Investition in P2P-Kredite ist eine mögliche Option, Ihr Vermögen wachsen zu lassen, wenn Sie wissen, was Sie tun.

Von Allgemeine Zeitung