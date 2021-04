Wie sieht die Zukunft für die Wirtschaft nach Covid-19 aus?

Die aktuelle Situation der Unternehmen und des Einzelhandels

Die Corona-Pandemie hat weltweit fast alle Bereiche der Wirtschaft fest im Griff. Fast überall wurden Restaurants und Einrichtungen des öffentlichen Lebens, wie z.B. Zoos oder Kinos geschlossen. Auch der Einzelhandel im Bereich Textilien und Non-Food erlebt fast überall erhebliche Beschränkungen. Für die Wirtschaft bedeutet das in der Regel erhebliche Einbußen - auch wenn durchaus nicht alle Bereiche unter der Pandemie zu leiden haben. Tatsächlich gibt es bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel Teile der Transportlogistik und der IT-Branche, die man durchaus zu den Gewinnern der Krise zählen kann. Ironischerweise ist bislang auch der Aktienmarkt weitaus besser durch die aktuelle Corona-Krise gekommen wie zu erwarten war. Trotzdem sind die Belastungen für die Wirtschaft insgesamt gesehen natürlich weitaus schwerwiegender, wie die Vorteile für einzelne Branchen. Dabei erstrecken sich die Probleme bei weitem nicht nur auf die Unternehmen. Alleine in der Bundesrepublik sind aktuell hunderttausende von Menschen in Kurzarbeit und müssen somit mit entsprechenden finanziellen Einschnitten zurechtkommen.

Die unterstützenden Maßnahmen des Staates und mögliche Folgen

Um der Krise bestmöglich zu begegnen haben fast alle Staaten der Welt unterstützende Maßnahmen in die Wege geleitet um die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten. Dabei reichen die jeweiligen Unterstützungen von einfachen Einmalzahlungen wie in den USA, über die Erstattung von Umsatzausfällen, bis hin zu Regelungen wie z.B. der Kurzarbeit in Deutschland . Um diese Unterstützung gewährleisten zu können nehmen viele Staaten erhebliche zusätzliche Schulden auf. So hat die EU gerade ein 750 Milliarden-Programm verabschiedet und auch in Großbritannien liegt die aktuelle staatliche Schuldenlast bei 2 Billionen Pfund. Ein solche finanzielle Belastung ist für Staaten auf Dauer nicht zu stemmen, so dass bereits jetzt in vielen Ländern über Steuererhöhungen diskutiert wird. Ebenfalls in Erwägung gezogen wird eine verstärkte Inflation, um die Schulden der Länder schneller und besser in den Griff zu bekommen. Entsprechende Überlegungen wurden diesbezüglich zum Beispiel bereits von Christine Lagarde angestellt. Allerdings hat auch die FED sich derartige Optionen offengehalten.

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Krise ist aber das möglichst umfassende testen und die schnellstmögliche Bereitstellung von Impfstoffen. Verschiedene Hersteller verfügen bereits über zugelassene Impfstoffe und bemühen sich Ihre Produktionskapazitäten schnellstmöglich so auszubauen das eine ausreichende Bereitstellung an Impfdosen gewährleistet werden kann. Schon jetzt starten in verschiedenen Ländern umfangreiche Impfkampagnen die in Staaten wie Großbritannien, Israel und den USA eindrucksvolle Ergebnisse vorweisen können.

Die Aussichten für die Wirtschaft nach Covid-19

Trotzdem wäre es wohl naiv zu glauben das der Covid-19 Virus in absehbarer Zeit einfach verschwinden wird viele Experten und Virologen glauben eher das es Corona ähnlich wie die Grippe entwickeln wird. Also weitaus weniger tödlich, aber immer noch präsent, was auch jährliche Impfkampagnen - ähnlich wie bei der Grippe - mit beinhaltet.

Für die Wirtschaft stellt diese Entwicklung eine langfristige Erholung in Aussicht. Allerdings wäre es naiv zu glauben das die Schäden, die diese Pandemie verursacht hat innerhalb kürzester Zeit verschwinden. Vielmehr wird man die wirklichen Schäden erst dann erkennen, wenn Unterstützungshilfen- und Gelder nicht mehr fließen. Genau dann werden Gemeinden Leistungen, wie z.B. die Unterstützung von Tierparks, Schwimmbäder und Kinos wegen fehlender Finanzmittel einstellen müssen. Und viele Unternehmen werden aufgrund der Pandemie Ihr Vertriebs- und Lieferantennetzwerke völlig neu aufbauen müssen. Das dieses vielen nicht schnell genug gelingen wird ist absehbar. Auch ist für viele Unternehmen entscheidend, inwieweit sich das Konsumverhalten der Verbraucher verändern wird. schon jetzt nutzen immer mehr Menschen das Internet für Ihre Einkäufe. Ein Trend der sich wohl auch nach der Pandemie fortsetzen wird. Auch ist die Frage ob die Leute nach Corona wieder so eine kauffreudig sind wie vor der Pandemie. Tatsächlich wird vielfach eine Zunahme der privaten Rücklagen beobachtet, was zum großen Teil der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit geschuldet ist. Die Menschen legen verstärkt Geld zur Seite um für etwaige Notfälle wie Jobverlust oder Krankheit besser gerüstet zu sein. Aktuell kann an dieser Situation auch eine steigende Inflation nichts ändern. Für die Wirtschaft bedeutet es das noch ein langer und steiniger Weg vor ihr liegt, bis die Zahlen wieder so gut sind wie vor der Pandemie. Doch trotz aller Unsicherheiten ist es sicher ein erreichbares Ziel für die nächsten Jahre.