Welche Herausforderungen gibt es für Bezahlsysteme mit Kryptowährungen?

Gerade, wo aufgrund der Corona-Krise eine steigende Inflation drohen könnte. Dementsprechend interessant sind digitale Währungen für Anleger, die nicht nur ein Vermögen aufbauen, sondern sich auch in Zukunft Varietät sichern und Preisschwankungen entgegenwirken möchten. Ein sehr spannendes Thema, über das wir heute mit dem Team hinter der Kryptowährung Caizcoin.com besprechen.

Hallo und danke für die Möglichkeit zu diesem Interview. Zunächst möchten wir unseren Lesern kurz erklären, wofür Caizcoin steht und welche Vision dahinter steckt?

Wir freuen uns sehr, wenn wir dieses Thema auch öffentlich diskutieren können, denn unser Konzept beruht auf dem Wunsch einer Revolution, die wir erfolgreich anstoßen konnten. Hinter Caizcoin steckt ein internationales Team aus Muslimen und Nicht-Muslimen, die alle gemeinsam durch ihre Expertise in den Bereichen IT, Finanzen und Wirtschaft ein Produkt definiert haben, welches es so vorher nicht gab.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht auch für Angehörige des Islam den Zugang zu Kryptowährungen zu schaffen, denn das war vorher nicht möglich. Die Grundsätze hinter dem Finanzprodukt Krypto sind nicht mit jenen des Islam konform und genau das wollten wir ändern. Caizcoin basiert auf einer eigenen Blockchain und erhielt von den islamischen Gelehrten das Fatwa-Zertifikat, denn wir vereinen die islamischen Werte und Prinzipien mit den Anforderungen der modernen Finanzwelt.

Das klingt vielversprechend. Kryptowährungen werden als Bezahlsystem schon in manchen Unternehmen integriert. Was macht das eigentlich so interessant?

Hinter Kryptos als Digitalwährung steht immer eine Blockchain, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht nur eine hohe Sicherheit garantiert, sondern auch Manipulationen fast unmöglich macht. Für alle Vorgänge, wie eben Transaktionen oder Buchungen, sind solche Blockchain-basierten Bezahlsysteme natürlich Gold wert.

Nutzer erhalten eine vollständige Anonymität, da die Daten verschlüsselt werden. Gleichzeitig können innerhalb der Blockchain alle Vorgänge genau nachvollzogen werden, wodurch Verbraucher wiederum vor Betrug geschützt werden können. Wir sichern beispielsweise zusätzlich mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung ab.

Was hält Unternehmen dennoch davon ab, dies auch in ihr eigenes Geschäftsmodell zu integrieren?

Zum einen ist es der bisher nicht festgelegte Wechselkurs. Das macht es schwierig, die Preise in Relation zu setzen und Kursschwankungen zu umgehen. Diese sind zudem recht stark, gerade jetzt wo Unternehmen wie Tesla in Kryptos investieren , steigt auch das Interesse der Bevölkerung an solchen Finanzlösungen.

Daneben stellt sich auch die Frage, welche Währung überhaupt akzeptiert werden wird, denn bei über 8.000 Varianten ist schon ein Know-how vonnöten, um eine Wahl zu treffen, die bestmöglich zum Unternehmen passt und sich auch darüber hinaus eine Expertise anzueignen, die überhaupt erst eine solche Etablierung möglich macht. Ein weiteres Problem ist auch die Menge einer Währung. Für den Bitcoin ist beispielsweise eine Obergrenze von 21 Millionen Coins angesetzt, wie sieht es bei den anderen aus?

Wenn die Menge an Kryptowährungen durch Cloud Mining jährlich steigt, dann verhält sich das so wie mit der Menge an echtem Geld. Die Inflation nimmt ab. Das mag zuerst positiv für Verbraucher sein, jedoch nimmt dabei auch der Wert der Kryptos selbst ab, von den Auswirkungen auf die Wirtschaft ganz zu schweigen. Es ist also notwendig, dass eine Bewertung für Digitalwährungen erfolgt, um die Risiken und auch Währungsschwankungen zu minimieren.