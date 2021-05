Gibt es trotz Niedrigzinspolitik noch kostenlose Girokonten?

Trendwende: Die Abkehr vom bedingungslos kostenfreien Girokonto

Die Auswahl an bedingungslos kostenfreien Girokonten hat sich spürbar verkleinert. Bisher war es beispielsweise bei der Norisbank möglich, ein solches Konto zu eröffnen, doch damit ist mittlerweile Schluss: Um an ein kostenfreies Girokonto zu gelangen, müssen regelmäßig Gelder in Höhe von wenigstens 500 Euro darauf eingehen. Andernfalls bezahlt der Kontoinhaber eine Gebühr, die derzeit 3,90 Euro pro Monat beträgt.

Allerdings handelt es sich bei der Norisbank um keinen Einzelfall. Eine immer größere Anzahl an Banken ist schon längst dazu übergegangen, von ihren Kunden wieder Gebühren zu verlangen. Sparer erhalten auf ihre Gelder keine Zinsen mehr; doch auch die Zinsen für Privatkredite sind gesunken, sodass die Banken mit den von ihnen angeboten Produkten deutlich weniger verdienen.

So geht der Trend, zum Leidwesen der Kunden, weiterhin zur Abkehr der bedingungslos kostenlosen Girokonten. Detaillierte Informationen rund um das Thema Girokonto sind beispielsweise auf Kontoguru zu finden.

Regionale Banken oder Sparkassen sind oft die teurere Wahl

Ein Blick in die Region zeigt: Ortsansässige Banken bieten zumeist kaum noch ein bedingungslos kostenfreies Girokonto an. Der Hintergrund hierfür sind die teuren Filialstrukturen und die hiermit einhergehenden Personalkosten.

Kunden sollten am besten genau hinsehen, denn oftmals verstecken sich in den jeweiligen Angeboten Gebühren, die auf den ersten Blick nicht erkannt werden. So erheben zum Beispiel einige Kreditinstitute eine Gebühr in Höhe von 75 Cent, sobald mit der Karte bezahlt wird. Auf Dauer, und je nach Anzahl der Zahlungen, kann somit eine nicht zu verachtende Summe zusammenkommen.

Eine Alternative können Onlinebanken sein, die aufgrund ihrer fehlenden Filialstruktur einiges an Kosten einsparen. Zu den entsprechenden Banken gehören unter anderem N26, DKB oder Comdirect.

Drei beliebte Banken mit kostenfreien Girokonten

Zu den beliebten Kreditinstituten, bei denen Anleger derzeit noch ein kostenfreies Girokonto erhalten, zählt beispielsweise die ING. Allerdings ist die Kostenfreiheit hier erst ab einem Geldeingang von 700 Euro gegeben. Da das Konto auch als Gemeinschaftskonto genutzt werden kann, sollte dies in den meisten Fällen jedoch kein Problem darstellen. Bei der ING ist derzeit nicht nur das komplette Banking gratis, sondern es sind auch gleich zwei Kredit- und Girokarten inkludiert. Außerdem ist innerhalb der kompletten Eurozone die Bargeldversorgung per Visa Card kostenfrei. Zu den weiteren Vorteilen der Bank gehört, dass Auto- und Ratendarlehen sowie Dispositionskredite günstig sind, was gleichzeitig für die Baufinanzierung gilt. Anleger können sich des Weiteren auf ein kostenfreies Depot, eine Vielzahl an EFTs sowie einen Robo-Advisor freuen.

Ebenfalls sehr beliebt ist das Girokonto der DKB. Hier ist ebenfalls das komplette Banking kostenfrei. Außerdem gibt es Giro- und Kreditkarte dazu. Wer sich für einen Dispositionskredit interessiert, wird erfreut sein zu hören, dass der Zinssatz bei der DKB auf bundesweiter Ebene zu den niedrigsten gehört. Per Kreditkarte kann weltweit kostenlos Bargeld abgehoben werden, sofern jeden Monat wenigstens 700 Euro auf dem Konto eingehen. Ebenfalls zum Angebote gehören Apple Pay sowie Google Pay.

Die dritte beliebte Bank, die mit einem kostenfreien Girokonto überzeugt, ist die HVB. Das Pluskonto ist nicht nur über die Filiale, sondern ebenfalls online nutzbar. Hier dürfen sich Kunden auf eine Null-Euro-Garantie freuen, die insgesamt über fünf Jahre läuft. Allerdings fällt der Zinssatz für den Dispo mehr als zehn Prozent höher aus als bei ING und DKB. Dafür bietet das Kreditinstitut seinen Kunden ebenfalls Apple Pay an.