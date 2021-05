Geld sinnvoll anlegen in Zeiten von Niedrigzinsen

Geldanlage breit streuen

Ganz generell sollte eine breite Streuung der Geldanlagen über unterschiedliche Produkte und Laufzeiten erfolgen, um sich gegen einzelne Ausfälle und die Inflation zu schützen.

Zusätzlich zu Tages- und Festgeld sowie Sparanlagen sollte ebenfalls der Kauf von Immobilien sowie Investmentfonds in Betracht gezogen werden. Die jeweils individuelle Aufteilung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Höhe des Vermögens sowie der persönlichen Risikobereitschaft.

Sichere Anlageformen: Sparbuch, Festgeld und Tagesgeld

Sparbuch sowie Fest- und Tagesgeld sind besonders sichere Anlagen. Das ist auch der Grund, weshalb sie bei jeder Vermögensanlage ein wichtiger Baustein sind. Hintergrund hierfür ist die gesetzliche Einlagensicherung. Wichtig ist jedoch ein Vergleich der Angebote, denn Sparkassen und Banken bieten ihren Kunden zumeist sehr unterschiedliche Zinsen an.

Nachteilig an derartigen Anlageformen ist dagegen, dass die Zinsen derzeit sehr niedrig ausfallen. Wichtig ist zudem beim Festgeld, dass das Geld, wie die Bezeichnung bereits verrät, fest angelegt wird und somit in der Regel für eine recht lange Zeit nicht darauf zugegriffen werden kann.

Bei einem Sparbuch und einem Tagesgeldkonto verhält es sich dagegen anders: Hier ist es, falls notwendig, in der Regel binnen weniger Tage möglich, sich das angesparte Geld auf das Girokonto auszahlen zu lassen.

Investmentfonds und Aktien versprechen höhere Renditen

Anlageexperten empfehlen ihren Kunde fast immer, einen Teil ihres Vermögens in Aktien beziehungsweise Investmentfonds zu investieren.

Je nach vorhandener Erfahrung und persönlicher Risikobereitschaft handelt es sich um einen guten Bestandteil einer Vermögensanlage, der deutlich höhere Renditen als Sparbuch, Festgeld etc. verspricht. Allerdings muss auch hier bedacht werden, dass Aktien und Investmentfonds eine langfristige Kapitalanlage sind und somit nicht kurzfristig auf das Geld zugegriffen werden sollte.

Vorteilhaft bei Investmentfonds ist, dass bereits kleinere Beträge breit gestreut werden. Es ist somit der Kauf unterschiedlicher Aktien auf einmal möglich. Sollte der Aktienkurs einer einzelnen Firma fallen, kann dies mit Kursgewinnen der anderen Aktien abgefangen werden. Weitere Informationen über das Thema Aktien finden sich beispielsweise bei Aktiendepot24 .

ETF: eine Alternative zu herkömmlichen Investmentfonds

Eine kostengünstige Alternative zu Investmentfonds, die aktiv gemanaged werden, sind ETFs. Diese bilden die Zusammensetzung eines bereits bestehenden Index ab. Dadurch werden einige Kosten gespart, denn die Verwaltungsgebühren fallen deutlich geringer aus als bei üblichen Investmentfonds. Realistische Renditen liegen aber dennoch bei 5 – 7 Prozent.

Wertmetalle: Geld, Silber und Platin – immer eine gute Wahl?

Im Allgemeinen gelten Wertmetalle wie Gold, Silber und Platin als eine sichere Geldanlage. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn Zinserträge oder Dividenden sind hier nicht zu erwarten. So erwirtschaftet der Anleger nur dann einen Gewinn, wenn der Kurs des betreffenden Edelmetalls ansteigt.

Idealerweise wird lediglich ein geringer Anteil des Gesamtvermögens in Edelmetalle angelegt, da es auch in diesem Bereich zu deutlichen Kurseinbrüchen kommen kann. Dazu kommt, dass eine große Anzahl an Edelmetallen, zu denen beispielsweise Gold gehört, in Form von US-Dollar notiert werden, was für viele Anleger ein Währungsrisiko darstellt.

Immobilien als Wertanlage

Immobilien sind gemeinhin eine sichere Wertanlage. Üblicherweise werden diese noch vor dem Renteneintritt abbezahlt, sodass später keiner Kosten für Mietzahlungen anfallen. Außerdem kann somit auf Dauer im Eigenheim gelebt werden, wodurch keine Gefahr besteht, irgendwann eventuell ausziehen zu müssen.

Vermietete Immobilien sorgen zudem für Mieteinnahmen. Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen können solche Mietobjekte zu günstigen Konditionen mit geringem Eigenkapital finanziert werden.