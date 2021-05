Warum Altcoins jetzt Saison haben und steigen?

Was sind Altcoins?

Es handelt sich um alternative Währungen, die es neben Bitcoins gibt. Wenn diese Altcoins im Vergleich zu den Bitcoins im erheblichen Maße outperformen, ist von der sogenannten Altseason die Rede. Performen zum Beispiel 75 % aller Top 50 Kryptowährungen viel besser als Bitcoin im Verlaufe des letzten Monats, kann dieser als Altseason oder Altcoinseason bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang sinkt die Dominanz von Bitcoin angesichts der Marktkapitalisierung. Die aktuelle Dominanz der Bitcoins kommt auf ungefähr 70 % der Marktkapitalisierung für alle existierenden Kryptowährungen. Die anderen Altcoins nehmen rund 30 % der Marktkapitalisierung ein. Heute können Anleger problemlos Altcoin wie Polkadot kaufen und verkaufen.

Der letzte Krypto-Zyklus 2017/2018

Der letzte Kryptozyklus ist es zwischen 2017 und 2018 gekommen. Hier kam es zu einem Altcoin- und Bitcoin-Allzeithoch. In diesem Zyklus sank die Dominanz der Bitcoins zum zeitweisen Wert auf ungefähr 35 %. Zurecht lässt sich diesem Fall von der Altcoin-Season ausgehen. Das Ganze dauert ungefähr sechs Monate, danach schaffen es die Bitcoins zu einer signifikanten Dominanz, die schnell über 50 % stieg.

Der Bitcoin und die Marktkapitalisierung sind in 2021 enorm angestiegen. Zum Teil konnten die Bitcoin outperformen, dennoch fehlt es flächendeckend der Basis und langfristig für der signifikanten Outperformance im Vergleich zu Bitcoin. Das hat die Breite und starke Dominanz der Bitcoins unterstrichen. Parallelen zu 2017/2018 sind da, denn damals erreichte Bitcoin eine Marktkapitalisierung, die fast bis auf 300 Milliarden $ reichte.

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt die Marktkapitalisierung der Bitcoins auf 650 Milliarden $, das ist im Vergleich zum vorangegangenen Zyklus das 2,16-fache und eine erstaunliche Vervielfachung. Damals betrug die gesamte Marktkapitalisierung inklusive Altcoins 500 Milliarden $, ausgehend von diesem Vergleich dürfte deutlich werden, wie steil der Anstieg der Kryptowährungen allgemein in den letzten Jahren war.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bitcoin und Altcoin

Die Marktkapitalisierung aller Altcoins erreicht 300 Milliarden $ und hat im Vergleich zum vorhergehenden Zyklus das 0,6-fache zugenommen. Derzeit befinden wir uns noch nicht in einer Altseason, der aktuelle Zeitpunkt oder die Phase kann als Bitcoin Season bezeichnet werden, die Bitcoins haben immer noch den überwiegenden Teil der Marktkapitalisierung inne.

Die taufrischen Investoren in Kryptowährungen berechnen sich erst einmal ihre Rendite in so genannte Fiatwährungen, wie Euro und US-Dollar um. Unabhängig in welchem Coen die Fiatbestände angelegt werden, sollen diese Investitionen unbedingt maximiert werden. Es geht in diesem Fall vielleicht darum, zum jetzigen Zeitpunkt die profitabelsten Kryptowährungen zu finden, um maximale Gewinne einzufahren. Von daher ist es schon interessant, wie sich 2021 entwickeln wird.

Dabei ist es typisch, sich an der Anzahl der favorisierten Kryptowährungen zu orientieren und diese herauf zu setzen. Durch die kurzfristige Spekulation auf Altcoins ist es das Ziel, die Bitcoin-Position zu erhöhen. Im Optimum tauschen Sie Bitcoin in Altcoin und fahren damit Profite ein. Heute sprechen viele aktuelle Gegebenheiten gegen eine eintreffende Altseason , wie zum Beispiel die Kapitalzuflüsse direkt in den Kryptomarkt. Ausgehend davon gilt Bitcoin als sehr sicher und hat einen Store-of-Value, der sich mit Gold vergleichen lässt. Community und Medien gehen z.T. von einer Wiederholung der Kryptozyklen aus. Diese werden vor allen Dingen geprägt durch den Run auf die Bitcoins, der immer leicht verzögert eintritt. Das Phänomen gilt als außerordentlich bekannt und verbreitet. Anders als beim letzten Hype bieten heute viele verschiedene Kryptobörsen auch die Altcoins zum Verkauf und Kauf an. Anleger haben also die Möglichkeit, schnellstmöglich zu reagieren und das Maximum aus den Investments zu holen.