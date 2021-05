Dabei ist herausgekommen, dass ein „perfektes“ Portfolio zu finden, unter anderem abhängig von der Risikobereitschaft des Anlegers ist. Also, gibt es nicht ein „perfektes“ Portfolio, sondern so viele, wie es auch Anleger gibt. Denn jeder hat seine eigenen Präferenzen, was die Art der Immobilien , den Standort oder das Risikoprofil angeht.

Deshalb kann man nur eine ungefähre Faustregel geben, was man grundsätzlich beim Aufbau des eigenen Portfolios beachten sollte: Die Mischung macht’s. Eine gute Mischung aus Wohn-, Gewerbe- und Spezialimmobilien mindert das Risiko.

Wohnimmobilien bieten in der Regel weniger Risiken, da immer Wohnungen gesucht werden. Daher bewertet der Immobilienmarkt Wohnungen eher konservativ. Gewerbeimmobilien sind immer von der Nachfrage der jeweiligen Branche abhängig. Da empfiehlt es sich auch auf einen Mix von verschiedenen Immobilien aus unterschiedlichen Branchen zu achten. Die Spezialimmobilien, beispielsweise Parkplätze und Parkhäuser, eignen sich als zusätzlichern Push für die Rendite. Denn gerade die bringen durch die Vermietung große Profite.

Auch ist es immer gut auf Trends zu setzen. Aktuell boomen Immobilien aus dem Gesundheitssektor, wie Gesundheitszentren oder Ärztehäuser. Das kommt zum einen durch die Pandemie, da gut erreichbare ärztliche Versorgung wichtiger wird und zum anderen durch die steigende Lebenserwartung in der Gesellschaft.

Also, für den Aufbau eines „perfekten“ Portfolios solltest man den sogenannten Mixed-used anwenden und aus verschiedenen Immobilienklassen Anlageobjekte aufnehmen. Denn letztendlich entscheidet jeder selbst, wie ein „perfektes“ Portfolio aussieht.

Fazit: Die Frage nach dem „perfekten“ Immobilienportfolio beantwortet sich jeder selber mit der Entscheidung aufgrund seiner persönlichen Präferenzen, wie zum Beispiel der Risikobereitschaft.