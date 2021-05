Birger Dehne: Immobilien in zweit- und drittklassigen Lagen sind seine Goldgrube

Lage, Lage, Lage – Birger Dehne schwimmt gegen den Strom

Vor 15 bis 20 Jahren gab es für Immobilieninvestoren, die das nötige Kapital hatten, nur eine Lage, in die investiert wurde: die A-Lage. Man erhoffte sich hier die größte Rendite, denn die Menschen, die hier einzogen, die hatten Geld.

Und wenn man dann doch einmal in ein zweiklassiges Objekt investierte, dann wurde modernisiert und an der Mietpreisschraube gedreht, bis die Rendite wieder stimmte – zum Leidwesen der Mieter.

Dass es auch anders geht, beweist Birger Dehne. Er schwamm damals bewusst gegen den Strom und entschied sich dazu, in Immobilien in zweit-, dritt- und sogar viertklassigen Lagen zu investieren. Vor allem in Mehrfamilienhäusern und Wohnblöcken sah er enormes Potenzial.

Mit der Investition in ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen fing seine Reise als Immobilieninvestor an. Heute – zwanzig Jahre später – besitzt er mehrere tausend Objekte.

Quartiersentwicklung als Erfolgsrezept

Wohnblöcke, die von großen Immobiliengesellschaften verwaltet werden, bieten häufig einen tristen Anblick. Die Eigentümer sind nicht dazu bereit, in Modernisierungen oder Renovationen zu investieren. So werden die Gebäude jahrelang vernachlässigt und regelrecht ihrem Schicksal überlassen. Solange die Mieter ihre Miete zahlen, ist alles in Butter, oder?

Nicht, wenn man Birger Dehne fragt. Für ihn spielte vor allem die Quartiersentwicklung eine tragende Rolle in seiner Tätigkeit als Investor, und es war diese Entwicklung, die ihn so erfolgreich machte.

Im Gegensatz zu vielen anderen Immobilienbesitzern investierte er in die Modernisierung und Sanierung von zum Teil mehr als 50 Jahre alten Gebäuden, die die Vorbesitzer ihrem Schicksal überlassen hatten. Die Investition steigerte den Wert dieser Objekte.

Anstatt an der Preisschraube zu drehen und die Mieten zu erhöhen, entschied sich Birger Dehne dann jedoch zum zweiten Mal gegen den Mainstream: Die Mieten stiegen nicht auf ein utopisches Niveau.

Während Modernisierungsmaßnahmen für viele Mieter das Schreckgespenst schlechthin sind, weil sie fürchten müssen, sich die Miete nicht mehr leisten zu können und ausziehen zu müssen, blieb in Birger Dehnes Gebäuden alles beim Alten – nur, dass die Mieter nun schöner wohnten.

Bezahlbarer und lebenswerter Wohnraum

Birger Dehne ist der Auffassung, dass es sich für Immobilieninvestoren gehört, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und ihren Mietern dennoch eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, in der sie eine hohe Lebensqualität haben.

Durch seine breitgefächerten Investitionen in ganze Viertel drückt er „seinen“ Quartieren daher einen ganz anderen Stempel auf, als manche anderen Immobilienbesitzer. Durch seine Maßnahmen belebt er ganze Stadtgebiete und verleiht ihnen einen wohnlichen und einladenden Charakter, und hebt damit auch das Lageniveau.

Was bringt die Zukunft am Immobilienmarkt?

Birger Dehne setzt weiterhin auf Quartiersentwicklung. Dadurch, dass die Randbezirke in Städten immer mehr an Beliebtheit gewinnen und die Menschen weiter nach draußen flüchten, könnte die Quartiersentwicklung diesen Trend abbremsen.

Wenn Menschen sich nicht nur in ihren eigenen vier Wänden, sondern auch im ganzen Viertel wohlfühlen, gibt dies wenig Anlass von dort wegzuziehen. Deswegen investiert Birger Dehne dort weiter, wo sich viele andere immer noch scheuen und ermöglicht vielen Menschen das Leben in einer Toplage, ohne dass sie dazu aus ihren bisherigen vier Wänden ausziehen müssen.

Bei der Investition in A-Lagen sieht der Immobilieninvestor jedoch kein großes Potenzial mehr. Zu teuer sind dort bereits die Kaufpreise und es verzichten immer mehr Menschen auf das Wohnen in A-Lage, wenn sie für den halben Mietpreis eine größere Wohnung in B-Lage bekommen.

Dasselbe Schicksal wie Luxusimmobilien wird laut Birger Dehne auch Bürogebäude treffen: Der Trend hin zum Home Office wird anhalten und die Nachfrage nach Büroräumen langfristig abnehmen. Deswegen gibt es für ihn jetzt nach mehr als zwanzig Jahren immer nur noch den einen Weg zum Erfolg mit Immobilieninvestitionen und der heißt: Quartiersentwicklung und aus D-Lagen Toplagen machen.