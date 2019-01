Der neue Hype um die Astrologie

Horoskope erfreuten sich vor allem in den 60er- und 70er-Jahren großer Beliebtheit. Danach verloren viele Menschen das Interesse daran, einen Blick in die Sterne zu wagen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Blatt allerdings gewendet. Horoskope sind wieder populär, und vor allem junge Menschen interessieren sich für Astrologie. Eine Redakteurin des US-Lifestyle Magazins Broadly beobachtet einen konstant steigenden Traffic: So klickten im Jahr 2017 durchschnittlich 150 Prozent mehr User auf die Horoskope der Seite als im Jahr zuvor.

Woher kommt der Hype?

Woran liegt es, dass sich vor allem die Generation Y so sehr für Astrologie interessiert? Zum einen ist das Angebot gestiegen. Im Netz findet man Horoskope mittlerweile überall und in den verschiedensten Varianten. Lifestyle-Magazine bieten online viele verschiedene Horoskope an, ob Tages-, Wochen- oder Monatshoroskope. Es gibt Artikel darüber, welche Sternzeichen am eifersüchtigsten oder vertrauenswürdigsten sind. Wer möchte, hat sogar die Möglichkeit Star-Astrologen wie Mauretania Gregor auf Viversum zu konsultieren. Auf Instagram gibt es diverse Accounts, die sich den Eigenschaften der Sternzeichnen widmen, oft in Form von Memes. Der Zugang zur Astrologie ist also so einfach wie nie; nicht zuletzt dank bekannter und obendrein unterhaltsamer Formate.

Flucht aus dem Alltag

In der gegenwärtig unsicheren Zeit, die von Klimawandel, weltweiten Krisen und gesellschaftspolitischen Veränderungen geprägt ist, gibt die Astrologie vielen jungen Menschen Halt im Alltag. Mehr noch: In stressigen Zeiten suchen auch solche Rat in der Astrologie, die in stressfreien Momenten womöglich nicht daran glauben. Und Studien zufolge ist die Generation Y die bislang am stärksten gestresste Generation.

Werkzeug für Selbstreflexion

Ein weiterer Grund für die Popularität in der Generation Y ist, dass diese sich stark mit ihrem Sternzeichen identifiziert. Jedem Sternzeichen werden verschiedene persönliche Eigenschaften nachgesagt. Das bedeutet nicht, dass die Generation Y ihr Verhalten nur deshalb ändert, weil sie gerade ihr Horoskop gelesen hat. Doch es verstärkt bei vielen den Anreiz zur Selbstreflexion. Für andere wiederum gilt die Astrologie als reines Unterhaltungsinstrument. Medienportale wie Buzzfeed stellen ihren Lesern Quiz zu Verfügung wie "Welches Spice Girl wärst du auf Grund deines Sternzeichens?" oder "Verrate uns dein Sternzeichen und wir sagen dir, wann du heiraten wirst." Auch die Modeindustrie springt auf den Hypetrain auf: Es gibt Kleidung, die mit den verschiedenen Sternbildern bedruckt ist, sowie Kettenanhänger mit Sternzeichensymbolen. Auf Instagram sorgen außerdem Sternzeichen-Memes für Lacher. Hier werden die persönlichen Eigenschaften der jeweiligen Sternzeichen dargestellt. Diese Accounts sind sehr populär - allein @thatonelibrabitch verzeichnet zurzeit rund 69.000 Follower.