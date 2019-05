Haartransplantation in der Türkei - riskant oder lohnenswert?

Heute sind Haartransplantationsmethoden verfügbar, die wieder volles Haar ermöglichen und das Selbstbewusstsein wiederherstellen. Die Haartransplantation wurde in den 1950er-Jahren von Dr. Norman Orentreich in New York entwickelt und ersetzt das verlorene Haar auf der Kopfhaut durch gesunde Haarfollikel aus anderen Teilen des Kopfes.

Dieses Verfahren wird in Kliniken in den USA und Europa angewendet, aber die Kosten sind oft unerschwinglich hoch. Durch eine Haartransplantation in der Türkei bei Anbietern wie Capilclinic können mehr Menschen die neueste Technologie zu einem Bruchteil des Preises nutzen. Sicher sind die Eingriffe trotzdem.

Wie läuft eine Haartransplantation in der Türkei ab?

Die Türkei hat einige der erfahrensten Haartransplantationschirurgen der Welt. Tausende Patienten reisen jedes Jahr dorthin. Vor jeder Untersuchung wird eine erste telefonische Beratung mit dem Patienten durchgeführt, in denen es um seine Wünsche und Erwartungen geht. Oft bittet die Klinik dabei um Zusendung von Fotos der Kopfhaut für eine erste Beurteilung. Danach folgt die Reise in die Türkei.

Beim Termin vor Ort wird der Eingriff erklärt und ein Behandlungsplan entwickelt. Es gibt verschiedenen Methoden für die Haartransplantation, die beliebteste und erfolgreichste Art ist die Follicular Unit Extraction (FUE). Bei dieser Technik wird mit einer Mikronadel ein winziger Einschnitt vorgenommen, um gesunde Haarfollikel aus der Kopfhaut zu entfernen.

Der winzige Einschnitt reduziert die Schädigung der Kopfhaut und verkürzt so die Erholungszeit. Die Genauigkeit der Technologie stellt sicher, dass der Follikel vollständig entfernt wird und nach der Transplantation schnell wieder nachwächst. Das führt zu einer höheren Erfolgsrate als bei herkömmlichen Transplantationstechnologien. FUE erzeugt auch eine höhere Haardichte, wodurch ein natürlicher aussehender Haarschopf entsteht.

Ist eine Haartransplantation in der Türkei sicher?

Die Türkei ist einer der weltweit führenden Anbieter von Haartransplantationen. Schätzungen zufolge finden dort 25 Prozent der weltweiten Haartransplantationen statt. Alle Kliniken müssen von der International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) akkreditiert sein.

Die Behandlung wird manchmal auch von einem Facharzt für plastische Chirurgie durchgeführt, der Erfahrung in der Durchführung aller Arten von rekonstruktiven Operationen hat und von der Türkischen Gesellschaft für Rekonstruktive Mikrochirurgie reguliert wird. Folglich ist die Haartransplantation in der Türkei mit keinem größeren Risiko verbunden als in einer Klinik in Westeuropa oder den USA. Auf entsprechende Zertifizierungen zu achten, ist dennoch wichtig.

Was kostet eine Haartransplantation in der Türkei?

Die Kosten sind der Hauptgrund, warum Menschen die Türkei als Ort für ihre Haartransplantation wählen. Der genaue Preis variiert jedoch je nach Behandlungsaufwand. Als grobe Richtlinie belaufen sich die Kosten für ein Standardverfahren auf etwa 2.500 Euro und damit auf einen Bruchteil der Kosten

eines ähnlichen Verfahrens in einer westeuropäischen Klinik.

Darin enthalten sind meist alle Flüge, Hotels, Flughafentransfers und Nachsorgeleistungen. Die Patienten werden häufig am Flughafen von einem klinischen Vertreter abgeholt, der sich während des gesamten Prozesses um den Patienten kümmert. Der Ansprechpartner steht auch nach der Behandlung bis zu zwölf Monate zur Verfügung, denn wie bei allen medizinischen Eingriffen besteht nach der Behandlung das Risiko von Nebenwirkungen wie Schwellungen und Blutungen an der Transplantationsstelle.