Nahrungsmittelunverträglichkeiten nehmen zu

Manche Menschen behaupten sogar, dass Unbekömmlichkeiten eine Trenderscheinung der heutigen Esskultur sind. Lesen Sie hier spannende Informationen rund um das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeit.

Ursachen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit

Eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bedeutet, dass der Körper die aufgenommenen Nahrungsmittel nicht richtig verstoffwechseln kann. Besteht beispielsweise eine Laktoseintoleranz und damit ein Mangel an dem Enzym Laktase (es ist nötig für die Aufspaltung des Milchzuckers im Dünndarm), muss der Milchzucker von den Darmbakterien verarbeitet werden. Die Folgen: Gasbildung, Blähungen und Bauchschmerzen. Bei der Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) kommt es durch eine Überreaktion des Immunsystems auf Gluten (Klebereiweiß) unter anderem zu einer Darmentzündung [ https://www.ratgeber-darmgesundheit.de/darmentzuendungen/ ], in Folge derer der Darm Nährstoffe oftmals schlechter aufnimmt. Die Unverträglichkeit von Fruchtzucker (Fructose) bewirkt, dass dieser nicht richtig über den Dünndarm ins Blut gelangt. Die Konsequenz: Dickdarmbakterien zersetzen den Fruchtzucker unter der Bildung von Gasen, die oftmals Bauchschmerzen auslösen. Wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt ist die Ursache der Histaminintoleranz. Bei dieser Unverträglichkeit sind wahrscheinlich Auf- und Abbau des Histamins (bestimmtes Hormon) gestört, was zu zahlreichen Beschwerden wie Hautrötungen führen kann.

Symptome einer Nahrungsmittelunverträglichkeit

Bei den verschiedenen Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind die körperlichen Symptome meist sehr ähnlich und machen sich häufig im Magen-Darm-Trakt bemerkbar. Bei einer Unverträglichkeit auf das in Weizen enthaltene Gluten, den Milchzucker Laktose oder Fruchtzucker reagiert der Betroffene mit Durchfall, Bauchschmerzen und Blähungen. Wer Histamin nicht verträgt, leidet nach dem Verzehr von beispielsweise Rotwein, Fisch oder Nüssen neben den Verdauungsproblemen auch an Hautreaktionen wie Jucken oder Bläschenbildung.

Haben Nahrungsmittelunverträglichkeit zugenommen?

Der Handel hat den Trend zu „Frei von…“ Lebensmitteln längst erkannt und bietet gluten- und laktosefreie Produkte in ständig wachsender Vielseitigkeit an. Dabei kann der Eindruck entstehen, dass Nahrungsmittelunverträglichkeiten zugenommen haben. Die neuen Produkte sind aber kein Indikator für wachsende Unverträglichkeiten in der Gesellschaft. Die häufigen Bauchschmerzen oder der Durchfall können viele Ursachen haben und eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ist nur eine davon.

Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Ernährungstrend

Das wachsende Angebot an Produkten ohne Gluten oder Laktose verleitet viele Menschen dazu, eine Unverträglichkeit selbst zu diagnostizieren. Unspezifische Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Blähungen werden dabei den zuvor gegessen Lebensmitteln zugeordnet. Nur bei etwa 10 Prozent aller Deutschen, die sich selbst eine Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) zuschreiben, wurde diese wirklich diagnostiziert.

Die Zunahme der vermeintlichen Lebensmittelunverträglichkeiten kann sogar als Ernährungstrend betrachtet werden, zu dem es in Internetforen und zahllosen Büchern Tipps und Diäten gibt. Niemand sollte jedoch ohne Grund auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten. Lebensmittel enthalten neben den scheinbaren Störfaktoren wie Gluten, Histamin oder Laktose sehr viele wichtige Nährstoffe. Der strenge Verzicht kann zu einer Unterversorgung mit beispielsweise Kalzium führen, wenn Personen Milchprodukte vollständig weggelassen. Bevor zu viele Lebensmittel gemieden werden und teure Ersatzprodukte im Einkaufswagen landen, ist darum eine Abklärung durch den Arzt sehr sinnvoll. Dazu werden verschiedene Verfahren wie der H2-Atemtest für Laktoseintoleranz oder Antikörperbestimmung und Dünndarmbiopsie für Glutenunverträglichkeit eingesetzt. So können vor allem Betroffene, die wirklich unter einer Unverträglichkeit leiden und oft seit Jahren mit den mühsamen Folgen kämpfen, die Ursache für die Beschwerden finden und langfristig die Ernährung umstellen.

