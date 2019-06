Juckreiz im Intimbereich? So werden Sie ihn los

Was bedeutet ein juckender Intimbereich?

Wenn es im Sommer sehr heiß ist und Sie stark schwitzen, kann es zu einem Jucken im Intimbereich kommen. Bakterien und Pilze siedeln sich besonders gerne in einem warmen und feuchten Milieu an. In der Regel kommt nur selten Luft an den Intimbereich, da wir nur selten nackt unterwegs sind. Setzen Sie sich im Sommer mit feuchter Badekleidung ohne Handtuch auf einen Stuhl oder zum Beispiel auf ein Surfboard, auf dem zuvor jemand mit Fußpilz gefahren ist, haben die Pilzsporen leichtes Spiel und können eine Krankheit im Intimbereich bei dir auslösen. Auch nach häufiger Intimrasur kann es oftmals zu Irritationen der Haut kommen und somit zu einem störenden Juckreiz.

Juckreiz im Intimbereich bei Frauen

Beim Geschlechtsverkehr besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich mit einem vaginalen Pilz zu infizieren. Sind Sie mit Ihrem Partner intim, kann es zu einem Pilz in der Leiste kommen. Sie erkennen einen Pilzbefall im Intimbereich meist an einem starken Juckreiz, der auch nach gründlichem Duschen nicht verschwindet. Vaginale Reize durch kleine Fremdkörper wie Sand oder Pflanzenteile, wie etwa Gräserpollen, können Sie dagegen einfach wegwaschen. Achten Sie beim Jucken im Intimbereich darauf, ob Sie Rötungen der Haut feststellen und untersuchen Sie etwaig geschädigte Stellen auf ihr Aussehen hin. Nicht immer muss ein Juckreiz im Intimbereich durch eine Pilzinfektion ausgelöst werden, es gibt dutzende Möglichkeiten, warum es plötzlich juckt.

Juckreiz im Intimbereich bei Männern

Ein Juckreiz im Intimbereich beim Mann kann auf einen Pilz auf dem Penis deuten. Dieser ist meist leicht zu erkennen und äußert sich in kleinen gelben Pünktchen unter der obersten Hautschicht oder durch rote Flecken auf dem Penis. Einen Pilz in der Leiste des Mannes kann man nur schwer von einer Hautirritation durch zu enge Kleidung unterscheiden. Werden Sie mit Ihrer Partnerin intim, besteht ein Ansteckungsrisiko. Finden Sie also zügig heraus, woher das Jucken im Intimbereich kommt und behandeln Sie eine eventuelle Pilzerkrankung am besten sofort.

Wie können Sie Juckreiz behandeln?

Einen Pilzbefall im Intimbereich behandeln Sie am besten mit einer antimykotischen Salbe aus der Apotheke oder einer Creme aus der Drogerie. Antimykotisch bedeutet: gegen Pilze. Möchten Sie bei einem auftretenden Juckreiz im Intimbereich keine scharfen Chemikalien verwenden, versuchen Sie eine Lotion, welche die gereizte Haut beruhigt. Häufiges Kratzen kann zu Verletzungen führen, in diesem Fall juckt es noch mehr im Intimbereich. Keime können leicht durch die aufgekratzten Wunden in der Haut in den Körper gelangen.

Juckreiz im Intimbereich können Sie gut mit natürlichen Ölen und Substanzen behandeln. Teebaumöl wirkt leicht desinfizierend und kann einem Jucken im Intimbereich vorbeugen. Stecken bakterielle Infektionen wie etwa Chlamydien hinter dem Juckreiz, benötigen Sie eine Therapie mit einem Antibiotikum vom Arzt. Bakterien und Pilze können leicht beim Sex übertragen werden, mit einem Kondom können Sie sich vor einer Pilzerkrankung im Intimbereich zuverlässig schützen.

Dies hilft aber nur, wenn der Pilz auf dem Penis des Mannes sitzt oder ein Pilzbefall der Scheide vorliegt. Im Fall eines Pilzes in der Leiste kann kein Kondom schützen: Bei engem Körperkontakt gelangen die Sporen des Pilzes auf die Haut des Partners, auch Bakterien in der Schambehaarung können ein Ansteckungsrisiko darstellen.

Maßnahmen bei Pilz im Intimbereich

Neben einer Behandlung des Juckreizes sollten Sie in den nächsten Tagen und Wochen vermehrt auf Hygiene achten. Tragen Sie auch nachts beim Schlafen Boxershorts, damit Pilzsporen oder Bakterien möglichst nicht in die Bettwäsche gelangen. Boxershorts haben im Vergleich zu enganliegender Unterwäsche

den Vorteil, dass Luft an die Haut gelangen kann. Wechseln Sie täglich die Unterwäsche und waschen diese auf mindestens 60 °C in der Waschmaschine. Wechseln Sie Bettwäsche und Handtücher häufiger, als wenn kein Juckreiz im Intimbereich besteht.

Es kann auch helfen, empfindliche Spitzen-Unterwäsche für etwa 20 Minuten in lauwarmem Wasser mit Essig Essenz zu baden. Essig tötet sowohl Bakterien als auch Pilze zuverlässig ab, sollte aber in keinem Fall direkt auf der juckenden Haut angewendet werden. Die Säure in Essig Essenz ist zu hoch konzentriert für eine Behandlung von Juckreiz im Intimbereich und greift den natürlichen pH-Wert der Haut an. Ist diese natürliche Schutzbarriere gestört, können Keime und Pilze sich rasant ausbreiten.

Sie können verschiedene Hausmittel bei Jucken im Intimbereich ausprobieren, wie Naturjoghurt, Kokos- und Teebaumöl, oder Sie können Ihre Haut mit Knoblauch einreiben. Neben natürlichen Pflegecremes bei juckender Haut eignet sich Knoblauch sehr gut dafür, kleinere Infektionen rasch zu behandeln. Da mit Knoblauch eingeriebene Haut aber sehr stark riecht, kommt eine derartige Behandlung des Intimbereichs für Sie vielleicht nicht in Frage. Verwenden Sie reinen Knoblauch gegen Pilze, ohne etwas Speiseöl dazuzugeben, kann die Haut gerötet werden und brennen.