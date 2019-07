Immer beliebter: Natürliche Heilmittel als sanfte Alternative zu herkömmlichen Arzneimitteln

Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, leistet bereits einen großen Beitrag zur persönlichen Gesundheit und einem gesteigerten Wohlbefinden. Mit altbewährten natürlichen Heilmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln in Bio-Qualität tragen Sie zusätzlich zu einem stabilen Immunsystem bei und verschaffen sich sanft, aber effektiv, Linderung von vielerlei Alltagsbeschwerden.

Heilmittel aus der Natur mit wertvollen Pflanzenextrakten

Im hektischen Alltag kann es schnell passieren, dass die für den Körper nötigen Ruhephasen nicht eingehalten werden. Wer viele Stunden arbeitet, vergisst manchmal sogar das Essen oder Trinken, oder schläft zu wenig. All diese Faktoren können sich ungünstig auf das Wohlbefinden auswirken, führen zu Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder vermehrten Stress-Situationen. Mit Heilmitteln aus der Natur können sich Menschen auch in herausfordernden Situationen frisch, ausgeruht und voller Tatendrang fühlen. Berufstätige Mütter ernähren oftmals die gesamte Familie mit gesundheitsförderndem Superfood und sorgen für einen natürlichen Frische-Kick beim Essen, ohne Nebenwirkungen.

Wohltuende Pflanzenextrakte können dabei sowohl in Pulverform als auch auf Öl-Basis oder in Tablettenform eingenommen werden. Die Bandbreite der natürlichen Wirkstoffe ist breit gefächert und reicht von einer harmonisierenden über eine stabilisierende bis hin zu einer heilenden Wirkweise. Alte Heilpflanzen, die schon von weisen Frauen im Mittelalter eingesetzt wurden, werden mehr und mehr wiederentdeckt. Ein sehr gutes Beispiel ist die Pastinake, die über viele Jahrzehnte völlig in Vergessenheit geraten war. Heute erfreut sich die nahrhafte Wurzel aufgrund der milden und gesunden Inhaltsstoffe vor allem in der Ernährung von Babys großer Beliebtheit.

Ätherische, pflanzliche und tierische Produkte: Die Natur hält vielerlei Stärkung bereit

Nicht nur für Menschen kommen Heilpflanzen und Naturprodukte gerne zum Einsatz, auch für geliebte Haustiere lässt sich mit naturbelassenen Pflanzen und Produkten eine Menge erreichen und verbessern. Die lange vergessene Kraft der Natur hält einen neuen Einzug in Haushalte mit Kindern, Haustieren und in das Single-Leben von aufgeklärten Erwachsenen. Selbst Teenager beschäftigen sich heutzutage intensiv mit Fragen der Natur und zeigen ein gesteigertes Interesse an dem lebenswerten Erhalt Ihrer Umwelt, wie die aktuellen Klimaproteste von Schülern aus der ganzen Welt beweisen.

Viele Teenie-Mädchen achten auf eine gesunde und kalorienarme Ernährung, weil sie Schönheitsidealen nacheifern, welche von den Jugendmedien vorgegeben werden. Vor allem bei einer meist einseitigen oder fleischlosen Ernährung können Naturheilmittel dabei helfen, die Organe mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen und das Gehirn voll funktionsfähig zu halten. Im großen und übersichtlichen Journal zu Naturheilmitteln finden Sie weitere Informationen zu Heilmitteln aus der Natur.

CBD- und Schwarzkümmel-Öl

Mit besonders hochwertigen, kaltgepressten Ölen aus althergebrachten Heilpflanzen regulieren Sie nicht nur Ihre Verdauung auf natürlich-schonende Weise. Sie können auch Angstzustände, Depressionen und Burn-out-Erscheinungen effektiv therapieren mit der Kraft der Pflanzen. Wenn Sie Produkte aus Pflanzen für die Behandlung von unerwünschten Gemütszuständen einsetzen, brauchen Sie in der Regel keine Nebenwirkungen zu befürchten. Dies gilt auch für die meisten pflanzlichen und in jedem Fall für alle homöopathischen Arzneimittel.

CBD Öl kann Kindern, die unter einer ADHS-Störung leiden, als gut verträgliche Alternative zu aggressiven Medikamenten aus der Pharmakologie verabreicht werden. Mit CBD Öl, welches auf natürliche Weise in Hanfpflanzen vorkommt, kann eine innere Ruhe erzeugt und ein Maximum an Konzentration und Fokussiertheit erreicht werden. Es gibt bei CBD Öl keine unerwünschten Begleiterscheinungen wie Appetitlosigkeit, Schlafstörung oder Wachstumsverzögerungen.

Die auf die Verdauung beruhigende Wirkung von Schwarzkümmel war schon in der Antike bekannt, dies belegen alte Aufzeichnungen und Dokumentationen der Römer und Griechen. In technologisch ausgeklügelten Verfahren ist es in unserer modernden Welt möglich, alle wohltuenden Wirkstoffe aus der Kümmelpflanze zu extrahieren. Als Kümmelöl steht eine relativ geschmacksneutrale und hoch dosierte Art der Kümmel-Einnahme zur Verfügung. Auch Babys finden bei schmerzhaften Koliken rasche Linderung durch eine wohldosierte Gabe von Kümmel-Öl.

Vorbeugen und Heilen mit der Kraft der Natur

Natürliche Nahrungsergänzungsmittel und heilende Pflanzen leisten im Alltag einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit. Auch, wenn Sie sich doch einmal einen Infekt einfangen, können Sie viele Symptome auf natürliche Weise lindern und rascher genesen, als wenn Sie keine natürlichen Heilmittel einsetzen. Selbst bei Viruserkrankungen, für die es bekanntermaßen keine Medizin gibt, hilft die Kraft der Pflanzen zuverlässig gegen krankheitsbedingte Ausfallerscheinungen und unterstützt den Organismus auf dezente Weise bei einer einheitlichen Genesung.