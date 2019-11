In einem gut ausgestatteten Büro fühlen sich Mitarbeiter erfahrungsgemäß wohler. Das Thema Ergonomie am Arbeitsplatz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der Markt für ergonomisch einstellbare Büromöbel wächst, innovative Produkte ermöglichen ein rückenfreundliches und dynamisches Sitzen. Arbeitnehmer könnten die Investitionen scheuen, doch das wäre ein Fehler. Denn es zahlt sich langfristig aus, in gesundes Sitzen am Arbeitsplatz zu investieren.

Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht die Produktivität

In verschiedenen Studien konnte bereits nachgewiesen werden, dass die Produktivität der Mitarbeiter von ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz abhängt. Mit einfachen Maßnahmen können Unternehmen die Zufriedenheit und somit auch die Motivation ihrer Mitarbeiter verbessern. Dazu gehört nicht nur ein ruhiges und angenehmes Arbeitsumfeld, sondern auch ein ergonomisch ausgestattetes Büro.

Warum ergonomische Büromöbel so wichtig sind

Damit sich Mitarbeiter in einem Büro wohlfühlen, reicht es nicht, die Räumlichkeiten schön und modern zu gestalten. Das ist zwar auch wichtig, aber noch viel wichtiger ist ein gesundes Arbeitsumfeld. Gute ergonomische Schreibtischstühle und Schreibtische steigern die Zufriedenheit von Angestellten erheblich. Sie verbessern nicht nur das aktuelle Gefühl am Arbeitsplatz, sondern beugen langfristig Erkrankungen vor und können so die Krankheitstage reduzieren. Im Informationszeitalter sind Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Muskelverspannungen und Wirbelsäulenerkrankungen eher die Regel als die Ausnahme. Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig, das weiß im Grunde jeder. Neben Sport als Ausgleich ist es vor allem wichtig, den Rücken und die Gelenke durch die richtige Sitzhaltung zu entlasten. Ein auf den Mitarbeiter zugeschnittenes Sitz-Konzept kann dazu beitragen, Haltungsschäden und schmerzhafte Verspannungen zu verhindern.

Dynamische Sitzmöbel

Dynamische Sitzmöbel wie beispielsweise ein Hocker oder Drehstuhl mit Wippmechanik zwingen sozusagen zur permanenten Bewegung. Starres Sitzen ist nicht nur schlecht für die Gesundheit des Rückens, sondern kann auch die Konzentration verschlechtern. Ein regelmäßiger Positionswechsel und kleine Bewegungen während des Sitzens verbessern die Konzentration von Mitarbeitern. Ergonomische Büromöbel wirken also nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die kognitiven Fähigkeiten von Mitarbeitern.

Das zeichnet ein gesundes Büro außerdem aus

Zu einem angenehmen Arbeitsklima gehören auf das Körpergewicht und die Größe der Mitarbeiter einstellbare Büromöbel also unbedingt dazu. Doch es kann noch mehr getan werden, um das Wohlbefinden der Angestellten zu erhöhen.

Natürliche, nicht blendende Tageslichtlampen verhindern das vorzeitige Ermüden der Augen durch die Bildschirmarbeit und steigern das Wohlbefinden auch allgemein. Flimmerfreie Monitore und ergonomische Tastaturen gehören inzwischen in Büros zum Standard. Zimmerpflanzen und Luftreinigungsgeräte können die Luftqualität verbessern.

Fazit: Auch wenn die Verbesserung des Arbeitsumfeldes durch ergonomische Büromöbel zunächst Kosten verursacht, lohnt sich die Investition. Denn der Effekt auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist erheblich. Durch eine gute Arbeitsumgebung arbeiten Menschen erfahrungsgemäß motivierter und effizienter. Durch die vorbeugende Wirkung vor Erkrankungen können langfristig zusätzlich Kosten reduziert werden.