Sich durch die Low Carb Diät mogeln und trotzdem abnehmen

In Deutschland sind bereits über die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig, fast ein Viertel sogar adipös. Viele möchten das schon aus gesundheitlichen Gründen nicht hinnehmen und würden gerne abnehmen, allerdings ist das gar nicht so einfach. Früher haben deshalb viele versucht auf Fett zu verzichten, doch inzwischen steigt die Low Carb Diät in der Beliebtheit an. Leider hat auch diese so ihre Tücken und manch einer möchte sich gerne da durchmogeln. Auch Benjamin Oltmann hat das gemacht und trotzdem richtig viel abgenommen.

Von Allgemeine Zeitung