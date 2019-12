Die Erkrankung ist ein Oberbegriff für Zellen, die im Körper entarten. Sie können in Organe und Knochen hineinwachsen oder die Blutbildung stören. Unbehandelt breitet sich der Krebs im Körper aus. Die Zellen gelangen in die Blutbahn oder in das lymphatische System. So erreichen sie weitere Organe oder das Gehirn. Dort siedeln sich die Zellen an und wachsen weiter. Diese Zellen werden als Metastasen bezeichnet. Wenn der Krebs so weit fortgeschritten ist, kann er nur noch schwer behandelt werden. Die Heilungsraten sinken bei vielen Krebsarten, wenn der Krebs Zeit hatte, Metastasen zu bilden.

Viele Krebserkrankungen sind heilbar

Um zu beurteilen, ob ein Krebs heilbar ist oder nicht, hängt von der Art der Krebszellen ab und wie diese auf die verschiedenen Therapien ansprechen. Wird ein Krebs rechtzeitig erkannt, liegen die Heilungschancen auch bei stark bösartigen Tumoren häufig noch über 90 Prozent. Haben sich bereits Metastasen gebildet, sinken die Heilungschancen mitunter rapide ab. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Krebsvorsorge nicht zu versäumen. Bei den einzelnen Krebserkrankungen gibt es Marker, die darauf hinweisen, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. So ist bei Männern, die an Prostatakrebs leiden, der

PSA-Wert erhöht . Weitere Untersuchungen sind erforderlich. Ein erhöhter PSA-Wert bedeutet nicht, dass zwingend eine Krebserkrankung an der Prostata vorliegen muss. Der Wert ist aber ein Indiz dafür, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte und dass weitere Untersuchungen notwendig sind. Wird Prostatakrebs rechtzeitig erkannt, kann er vollständig geheilt werden, während die Bildung von Metastasen die Heilungschancen reduziert.

Fünf Tipps für die Krebsvorsorge

Viele Krebserkrankungen können durch eine gute Vorbeugung vermieden werden. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nicht. So können Patienten Lungenkrebs bekommen, die nie in ihrem Leben geraucht haben. Auf der anderen Seite gibt es Kettenraucher, die sehr alt werden und nicht an Lungenkrebs erkranken. Ein prominentes Beispiel ist der Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der öffentlich bekannte, am Tag 40 Zigaretten zu rauchen und im hohen Alter eines natürlichen Todes starb.

Dennoch ist eine Krebsvorsorge wichtig.

Diese fünf Tipps helfen, die Erkrankung zu vermeiden oder zumindest früh zu erkennen und somit heilen zu können.

1. Alle Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen

Sie erfahren von Ihrem Hausarzt, in welchem Alter Vorsorgeuntersuchungen von den Krankenkassen bezahlt werden.

2. Gesund leben

Vermeiden Sie den Konsum von Alkohol, Zigaretten und ungesunden Speisen. Vor allem Fast Food und Transfette sind gefährlich.

3. Auf das Gewicht achten

Viele Krebserkrankungen stehen mit Übergewicht in einem nachweislichen Zusammenhang.

4. Auf die Signale des Körpers achten

Schmerzen, Veränderungen auf der Haut, Schwellungen oder Blutungen sollten so schnell wie möglich von einem Arzt abgeklärt werden.

5. Regelmäßige Check-ups durchführen

Ab einem Alter von 35 Jahren bezahlen die Krankenkassen einen jährlichen Check-up , der unter anderem eine Blutuntersuchung umfasst. Diesen sollten Sie durchführen, um Veränderungen schnell zu bemerken.