Die Legalität von Cannabis für medizinische Zwecke

Seit dem Jahr 2017 dürfen Cannabis in reiner Form wie auch einzelne Extrakte der weiblichen Hanfblüten für medizinische Zwecke in ganz Deutschland verordnet werden. Schon immer gab es Bundesländer, die den Umgang mit Cannabis für Zwecke des Eigenbedarfs eher liberal gesehen haben, und auch den Besitz größerer Mengen an Hanfblüten nicht strafrechtlich verfolgt haben. Hier sind vor allem Berlin und Hamburg zu nennen, wo schon seit langem ein privater Besitz von 5 bis 7 Gramm Cannabis toleriert wurde. In Bayern steht es mit der Cannabis Akzeptanz dagegen ganz anders, hier geht die Regierung strikt auch schon gegen kleine Mengen Hanf vor, welche im Besitz von Privatpersonen gefunden werden.

Von Allgemeine Zeitung