Fußbeschwerden lindern

Hallux valgus, auch „Ballenzeh“ genannt, ist mehr als ein kosmetisches Problem. Es handelt sich dabei um eine Fehlstellung des großen Zehs; er neigt sich nach innen in Richtung der anderen Zehen, während sein Gelenk nach außen tritt. Betroffen sind meist Frauen über 50, Probleme können jedoch auch schon viel früher auftreten. Je nach Schweregrad der Fehlstellung sind unterschiedliche Therapiemaßnahmen erfolgversprechend.

Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten

Als Ursache für Hallux valgus kommen mehrere Faktoren infrage, und oft spielen sie zusammen. Oftmals entsteht die Fehlstellung aufgrund eines Spreizfußes. Außerdem spielt Veranlagung eine Rolle, und oft sind Frauen betroffen, die regelmäßig spitz zulaufende und hohe Schuhe tragen. Auch eine ungenügend trainierte Fußmuskulatur begünstigt einen Ballenzeh. Tritt der Hallux valgus bei Jugendlichen auf, die sich noch im Wachstum befinden, kann die Fehlstellung normalerweise korrigiert werden. Man arbeitet dabei mit speziellen Orthesen – zum Beispiel Nachtschienen – oder Schlaufensandalen, die die Großzehe in eine Überkorrekturstellung ziehen und so der Deformation entgegenwirken. Erwachsene können durch Einlagen und orthopädische Schuhe dafür sorgen, dass das Fortschreiten des Hallux deutlich verlangsamt wird, und so lange nahezu beschwerdefrei durchs Leben gehen. Als letzte Option kommt eine Operation in Betracht. Bei dieser wird der Hallux valgus chirurgisch korrigiert, häufig mit einem guten bis sehr guten Ergebnis.

Selbsthilfe für Betroffene

Es gibt einiges, das Betroffene selbst tun können, um die vom Hallux valgus hervorgerufenen Beschwerden zu lindern: Durch Fuß- und Zehengymnastik beispielsweise können sie die Fußmuskeln und das Bindegewebe stärken, was Fehlstellungen entgegenwirkt. Barfußlaufen hilft bei der Kräftigung der Fußmuskulatur und kann so ein wichtiger Teil der Therapie werden. Damit die Schmerzen nicht immer wieder auftreten, ist es wichtig, mit der Zeit die Bewegungsmuster zu verändern, die zu den Schmerzen geführt haben. Dies kann mithilfe spezieller Dehnübungen und Faszientraining in Angriff genommen werden.

Das richtige Schuhwerk: Was es zu beachten gibt

Einer der wohl wichtigsten Hinweise ist der, Schuhe zu tragen, die dem Fuß gut tun und seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Die Schuhe sollten bequem und flach sein und keinesfalls drücken. Schuhe mit hohen Absätzen verstärken den Spreizfuß, da bei ihnen viel Druck im Bereich des Mittelfußköpfchens lastet. Flache Schuhe zu tragen ist somit eine wichtige vorbeugende Maßnahme, damit Hallux valgus gar nicht erst entsteht. Auch die gesundheitlichen Nachteile, die durch zu kleine Schuhe entstehen, werden häufig unterschätzt. Hat man bereits Probleme mit den Füßen, ist es wichtig, für Einlagen geeignete Modelle zu kaufen. Diese Schuhe erkennt man daran, dass sie ein Wechselfußbett haben. Es bietet genügend Platz, um auch dickere Spezialeinlagen nutzen zu können. Beim Kauf der Schuhe sollte man außerdem unbedingt berücksichtigen, dass die Füße im Laufe des Tages durch die Belastung länger und breiter werden. Das führt dazu, dass sie am Abend bis zu einer Schuhgröße größer sein können als am Morgen. Daher ist es besser, Schuhe im Geschäft immer am späten Nachmittag anzuprobieren. Dadurch stellt man sicher, dass sie auf keinen Fall zu klein sind.