24 Stunden Pflege – Worauf man bei den Anbietern achten muss

Kinder sollen in Zukunft entlastet werden, wenn es um die Finanzierung der Pflege ihrer Eltern im Alter geht. Lediglich Kinder, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen, müssen den so genannten Elternunterhalt leisten . Ansonsten springen Krankenkasse und Sozialamt ein. Während sich die Frage nach der Finanzierung damit relativ leicht beantworten lässt, sieht es mit der Organisation einer Pflegefachkraft anders aus.

Bei der 24h Pflege gibt man einen großen Teil der Verantwortung gegenüber seiner Angehörigen ab. Umso wichtiger ist es, bei den Anbietern für eine 24 Stunden Pflege zu Hause kritisch zu sein. Ob die Beauftragung einer Pflegeagentur sinnvoll ist oder man mit einer selbständigen Pflegefachkraft besser beraten ist, hängt von den persönlichen Präferenzen ab. Eine dritte Option sind Pflegekräfte aus dem Ausland .

Worin liegt die Schwierigkeit, einen passenden Anbieter zu finden?

Wenn die Mutter oder der Vater den Alltag zu Hause nicht mehr alleine bewältigen können, wird es Zeit, über eine professionelle Pflegefachkraft nachzudenken. Doch es kann sich schwer gestalten, den richtigen Anbieter zu finden. Weil es keine gesetzlich festgelegten Qualitätsstandards oder Zulassungsbedingungen für Anbieter gibt, muss man selbst prüfen, welcher Anbieter passt. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Anbietern am Markt, was die Auswahl nochmal deutlich erschwert. Durch ein unterschiedliches Qualitäts- und Dienstleistungsverhältnis fühlen sich Familien schnell damit überfordert, einen passenden Pfleger zu finden.

Welche Aufgaben übernimmt eine 24h-Pflege?

Ältere Menschen, die pflegebedürftig sind, aber nicht in ein Pflegeheim möchten, können eine 24h-Pflege in Anspruch nehmen. Die ausgesuchte Pflegekraft übernimmt dann alle Aufgaben des täglichen Lebens. Dazu gehört sowohl das Erledigen von Einkäufen als auch kochen, bügeln, Wäsche waschen, putzen und Gartenarbeit. Hinzu kommt die pflegerische Tätigkeit wie etwa das Wechseln von Windeln. Außerdem unterstützen sie ihre Schützlinge beim Aufstehen aus dem Bett, helfen ihnen zur Toilette und füttern ihre Patienten. Kurzum: Eine 24-stündige pflegerische Betreuung von zu Hause stellt sicher, dass der Patient trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen in seinen eigenen vier Wänden bleiben kann.

Daneben sind sie auch für das seelische Wohlbefinden des Patienten verantwortlich. Indem sie Gespräche führen, aus Zeitungen oder Büchern vorlesen, mit Gesellschaftsspielen für Abwechslung sorgen oder Spaziergänge unternehmen, steigern sie die Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen. Je nach Bedarf kann auch eine Begleitung bei Arztbesuchen oder beim Besuch von Freunden und Familie erfolgen.

Was ist bei einer 24h-Pflege wichtig?

Am Anfang steht immer die Frage, welche Art der Pflege man bevorzugt:

Betreuungskraft über eine Pflegeagentur (auch aus dem Ausland)

Vertrag mit einer selbständigen Pflegekraft

Wer sich für eine Pflegefachkraft aus dem Ausland entscheidet, kann eine Vermittlungsagentur mit der Suche beauftragen. Hier wird allerdings oftmals eine Vermittlungsgebühr fällig.

Wichtig ist, alle durchzuführenden Tätigkeiten im Vertrag festzuhalten. Um sicherzustellen, dass die ausgesuchte Pflegekraft zum Patienten passt, sollte immer eine Probezeit bzw. eine kurze Kündigungsfrist vereinbart werden. Ebenso Vertragsbestandteil sein sollten die eigenen Leistungspflichten wie Unterkunft, Verpflegung, ggf. Internet- und Telefonzugang.

Bei der Auswahl eines Anbieters sollten folgende Dinge berücksichtigt werden:

Idealerweise eine Agentur wählen, die bereits länger auf dem Markt ist. Dies garantiert nicht nur eine gewisse Erfahrung, sondern auch einen ausreichend großen Mitarbeiter-Pool.

Das eingesetzte Personal sollte sozialversichert sein, um sicherzustellen, dass es sich um eine legale Beschäftigung handelt. In diesen Fällen ist die Sozialversicherung bereits im Entgelt der Vermittlungsagentur enthalten.

Gute Agenturen bieten über die Kernarbeitszeit hinaus einen Notfalldienst an, der 24 Stunden am Tag besetzt ist und bei Fragen weiterhilft.

Die bedarfsgerechte Auswahl des Pflegepersonals ist ein wichtiges Kriterium. Wenn die vorgeschlagene Pflegehilfe zum Patienten passt, spricht dies für die Agentur.

Höher qualifizierte Pflegekräfte bekommen ein höheres Gehalt. Beim Vorgespräch sollte deswegen erwähnt werden, wenn die Pflegeperson zum Beispiel keinen Führerschein benötigt.