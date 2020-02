Private Zusatzversicherungen für Kassenpatienten

Dieser zusätzliche Versicherungsschutz lohnt sich, wenn nach dem Arztbesuch hohe Kosten anfallen – beispielsweise für Sehhilfen oder Zahnarztleistungen. Manchmal haben Verbraucher auch Extra-Wünsche, die nicht vom Leistungsumfang gesetzlicher Krankenkassen abgedeckt werden: beispielsweise ein Einzelzimmer im Krankenhaus oder eine Behandlung durch einen Heilpraktiker.

Zahnbehandlungen sind nicht nur unangenehm, sondern können auch schnell teuer werden. Zahnprobleme können die verschiedensten Ursachen haben, und nicht immer kann man diese einkalkulieren. Unfälle oder genetische Prädispositionen können dazu führen, dass selbst bei der besten Zahnpflege die eine oder andere Behandlung fällig wird. Da kann es Sinn ergeben, zusätzlich zur Grundversorgung die Zähne privat absichern zu lassen. Zusatzversicherungen decken im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung den gesamten Anteil der Zahnleistungen bis zum gewählten Versicherungsbetrag. Es gibt verschiedene Tarife , sodass man genau denjenigen wählen kann, der am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert normalerweise im Krankheitsfall eine Unterbringung in einem Mehrbettzimmer im nächstgelegenen Krankenhaus. Mit einer Krankenhauszusatzversicherung können Verbraucher jedoch die gleichen Leistungen wie Privatpatienten bekommen. Das bedeutet, dass sie die Klinik selbst wählen können, vom Chefarzt behandelt werden und Anspruch auf ein Einzel- oder Zweibettzimmer haben. Bei der Auswahl der Versicherungsgesellschaft ist es wichtig, vorher zu prüfen, bis zu welcher Höhe die ärztlichen Honorare übernommen werden. Gegebenenfalls werden nämlich Zusatzzahlungen fällig, wenn die Kosten überstiegen werden.

Bei Reisen ins Ausland – egal, ob innerhalb oder außerhalb der EU – wird grundsätzlich der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung empfohlen. Für Reisen in Länder, mit denen ein Sozialversicherungsabkommen besteht, zahlt die Kasse die Behandlung nämlich nur im Notfall. Zusätzliche Kosten, wie beispielsweise der Rücktransport in die Heimat, müssen jedoch vom Versicherten selbst getragen werden. Erkrankt man außerhalb der EU, werden gar keine Kosten übernommen. Daher ist es immer sinnvoll, sich vorab gut zu informieren und eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen.

Die wichtigsten Leistungen übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung in jedem Fall. Zusatzversicherungen sind keine Pflicht, können sich jedoch in bestimmten Fällen lohnen – insbesondere dann, wenn Versicherte besonders hohe Kosten oder Zusatzwünsche haben. Letztendlich handelt es also immer um eine individuelle Entscheidung. Aus dem großen Angebot an Zusatzversicherungen kann jeder Versicherte diejenigen auswählen, die zu ihm passen. Man sollte vorab jedoch wissen, dass beim Abschluss einer Versicherung oftmals Fragen zur Gesundheit beantwortet werden müssen, die sich auf die Beitragshöhe oder den Abschluss selbst auswirken. Daher sollten die Zusatzversicherungen möglichst abgeschlossen werden, bevor eine ernsthafte Erkrankung vorliegt – je jünger der Versicherungsnehmer ist, desto besser.