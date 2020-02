Dänischenhagen (dpa) - Die Firma Premier Products aus Dänischenhagen in Schleswig-Holstein hat zwei Tätowierfarben vorsorglich vom Markt genommen. Bei der Untersuchung von jeweils einer Probe in Italien seien Unstimmigkeiten in der Zusammensetzung der Farbe festgestellt worden, heißt es auf dem Bund-Länder-Portal lebensmittelwarnung.de.

Es handle sich um die Erzeugnisse «INTENZE Desert Sand Medium» (Los-Kennzeichnung: LOT SS245, Haltbarkeitsdatum 31.10.2021) und «INTENZE Light Green» (Los-Kennzeichnung: LOT SS270, Haltbarkeitsdatum 30.4.2023).

Bei beiden Erzeugnissen betroffen sind Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Bei «INTENZE Light Green» kommen noch Brandenburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern dazu.