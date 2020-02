Schmerz- und Atemwegserkrankungen: Welche Tipps helfen gegen Schlafstörungen?

Wenn Sauerstoffmangel Schlafstörungen hervorruft

Um ihre Funktion zu erfüllen, brauchen Zellen Sauerstoff – auch während der Nacht. Im Schlaf kümmert sich der Körper um die Regeneration und verarbeitet die Tagesbelastungen. Der Stoffwechsel fährt herunter, bis der Blutdruck sinkt und die Körpertemperatur abnimmt. In diesem Ruhemodus sammelt der Organismus neue Energien. Obwohl der Körper im Schlaf auf Sparflamme läuft, bleibt das Gehirn während der Nacht genauso aktiv wie tagsüber . Aus diesem Grund braucht es genauso viel Sauerstoff wie im Wachzustand. Tritt Sauerstoffmangel auf, versetzt dieser Umstand das Gehirn in Alarmbereitschaft. Daraufhin kommt es zu einer vermehrten Sekretion des Stresshormons Cortisol. Weil sich der Körper dadurch in Dauerstress befindet, kann der Organismus während der Nacht nicht das volle Regenerationspotenzial ausschöpfen. Viele körperliche Beschwerden können Sauerstoffmangel während der Nacht begünstigen, so insbesondere Allergien, Infekte und chronische Lungenerkrankungen. Als Symptome bemerken Betroffene in diesen Fällen oft

Ein- oder Durchschlafstörungen

Schwindelgefühle

Kurzatmigkeit

Kopfschmerzen

Abgeschlagenheit nach dem Erwachen

Um dem entgegenzuwirken, sollten Betroffene tagsüber die Lungenfunktion fördern – beispielsweise mit Bewegung an der frischen Luft. Mithilfe von Inhalationslösungen lassen sich Atemwegsbeschwerden lindern. Zimmerpflanzen im Schlafraum führen zu einer deutlichen Verbesserung des Sauerstoffgehalts der Raumluft. Allergiker profitieren außerdem von speziell konfigurierten Modellen einer Wassermatratze, durch die Allergene im Bett keine Chance haben. Idealerweise sollte das gesamte Zuhause so allergenfrei wie möglich gestaltet werden.

Wie kann man trotz Schmerzen durchschlafen?

Nicht nur Patienten mit Atemwegserkrankungen, sondern auch solche mit chronischen Schmerzerkrankungen leiden in einem Großteil aller Fälle an chronischen Schlafstörungen. In der Nacht wird Schmerz intensiver wahrgenommen, weil Hormone in der Ruhephase die Schmerzschwelle senken. Außerdem lenkt im Ruhezustand wenig vom Schmerzerlebnis ab. In vielen Fällen bleibt der Schlaf chronischer Schmerzpatienten daher so oberflächlich, dass die REM-Phase gestört wird. Am nächsten Morgen spürt man den Schmerz dadurch noch stärker, weil sich der Körper während der Nacht unzureichend erholt. In vielen Fällen stellen sich auf lange Sicht Ängste und Depressionen ein. Obwohl viele Schmerzpatienten Schlafmittel erhalten, sind diese Medikamente für gesunden Schlaf nicht empfehlenswert. Ihre Wirkstoffe greifen in die natürlichen Schlafphasen ein und beeinträchtigen dadurch die Regeneration.

Zur nächtlichen Schmerzlinderung können, statt Medikamente auch Hausmittel, wie beruhigende Tees verwendet werden. Punktelastische Matratzen mit dem passenden Härtegrad stützen den Körper während des Schlafs optimal und tragen ebenfalls zu einer Schmerzreduktion bei. Mit Entspannungsübungen wie Meditation lässt sich die Erregbarkeit des Nervensystems und damit auch das Schmerzempfinden senken. In Verbindung mit weiteren Entspannungsritualen wie beispielsweise einem Vollbad lässt sich der Entspannungszustand des Körpers fördern.