CBD Öl und Medikamente – potenzielle Wechselwirkung

Das Cannabisöl ist reich an vielen verschiedenen Inhaltsstoffen. So hat es neben diversen Spurenelementen wie Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium auch Mineralstoffe und viele Vitamine, darunter Vitamin B1, B12 und E. Zusätzlich noch ein paar Ballaststoffe und ungesättigte Fettsäuren. Wobei zu erwähnen ist, dass gerade die verschiedenen Cannabinoide das Öl so besonders nährstoffreich machen.

Das CBD zählt in Deutschland, durch das Hanföl, zu den Nahrungsergänzungsmitteln und ist somit rezeptfrei zu erwerben.

Wirkung von CBD

Mittlerweile wurde die Wirksamkeit von Canabidiol auf den menschlichen Körper durch zahlreiche Studien nachgewiesen. Doch wie genaue wirkt es und wo?

Der menschliche Körper verfügt über zahlreiche Rezeptoren, die an den Zellen verteilt sitzen. Sie sind hochspezialisiert und interagieren nur auf ganz bestimmte Botenstoffe, Proteine oder auch Hormone. Folglich reagieren die Cannabinoid-Rezeptoren 1 und 2, das sind die bekanntesten Rezeptoren auch nur auf Cannabinoide. Der erste Rezeptor liegt im zentralen Nervensystem und in dem Nervensystem des Darms. Wohingegen der CB2 sich im Bereich des Abwehrsystems und auf allen Zellen, die für den Knochenstoffwechsel zuständig sind, befindet. Sie gehören zum sog. Endocannabinoid-System und sind folglich für sämtliche Abläufe im menschlichen, aber auch tierischen Körper zuständig.

Dementsprechend haben sie auf folgende Bereiche Einfluss:

- die Schmerzwahrnehmung

- die Entstehung von Ängsten

- sämtliche Leistungen des Abwehrsystems

- Regulierung der Stimmungslage

- Ordnung des Appetits, sowie des Schlafes und der Körpertemperatur.

Die CBD Wirkung tritt also an vielen Stellen ein.

Bei welchen Symptomen und Krankheiten hilft CBD

CBD hat ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den Menschen. Dank der fast überall im Körper verstreuten Cannabinoid-Rezeptoren entfaltet das Cannabidol gleich an mehreren Stellen im Körper seine heilende Wirkung.

Auf Grund eben dieser Bindung wirkt es vor allem schmerzstillend und entzündungshemmend. Darüber hinaus dient es der Entspannung, beruhigt und fördert somit die Qualität des Schlafs. Es hilft auch bei der Reduktion von Angstzuständen und wirkt sogar antipsychotisch. Da es weiterhin mit den Opiod-Rezeptoren interagiert, könnte dies vor allem den Stress lindernden Effekt erklären.

Neuere Studien haben sogar gezeigt, dass sich CBD sehr mildernd auf das aggressive Verhalten von Demenz und Parkinson Patienten auswirkt und darüber hinaus deren Stimmungslage deutlich aufhellt.

Mit Hilfe seiner antioxidativen Eigenschaften schützt Cannabidol aber auch das Erbgut und die entsprechenden Zellen vor vielen negativen Einflüssen.

Darüber hinaus haben auch viele Studien bewiesen, dass das CBD das Krebswachstum hemmt.

CBD Öl kaufen - Worauf man achten sollte

Wer CBD Öl kaufen möchte, sollte wissen, dass es einige Dinge gibt die man dabei beachten sollte.

Da das Angebot an CBD Produkten mittlerweile sehr reichhaltig ist, sollte man vor allem auf die Konzentration des Öles achten. Daneben spielen selbstverständlich das Herstellungsverfahren, die Reinheit und auch die Herkunft der Pflanzen eine Rolle.

Wer CBD ÖL Tropfen kaufen möchte, muss zunächst wissen, dass Hanf ein Bioakkumulator ist. Das bedeutet, dass er sowohl die guten Stoffe, als auch die schlechten, mit denen er in Kontakt kommt aufnimmt. Deshalb sollte das Produkt aus rein biologischem Anbau stammen, damit die CBD Wirkung positiv für den Körper ist.

Wichtige Fakten beim CBD Öl Tropfen kaufen sind folglich:

- Organischer Bio Hanf / Hanföl

- Herstellung in Deutschland, Österreich (maximal EU)

- Beim vertrauenswürdigen Händler erwerben

- THC Gehalt der CBD Tropfen bei maximal 0,2%

CBD kann auf ganz verschiedene Weisen angewandt und konsumiert werden. Oral wir des häufig als CBD Tropfen, ÖL aber auch als Globuli und Tabletten genutzt. Darüber hinaus kann man auch eine Paste oder Cremes erwerben. Für Raucher kann es natürlich auch in Form von E Liquids interessant sein. Wie bei jedem Mittel gilt jedoch, dass man sich an die korrekten CBD Dosierung halten sollte, vor allem wenn man das Produkt als Neueinsteiger anwendet.

Wie lange nach der Einnahme bleibt das CBD noch im Körper?

Wie lange das CBD noch im Körper vorliegt ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählen das Körpergewicht, der individuelle Stoffwechsel und die Lebensführung, daneben die CBD Dosierung und die Regelmäßigkeit der Einnahme und schließlich die Aufnahmemethode.

Generell kann es jedoch zwischen einem und fünf Tagen anderen bis das CBD wieder völlig vom Körper abgebaut wurde.

Das frei verkäufliche CBD hat einen THC Gehalt von maximal 0,2%. Dies ist so gering, dass es auch bei keinem Drogentest auffällt.

Es ist jedoch ein relevanter Faktor, wenn man neben CBD noch weitere Medikamente einnimmt. Denn es gibt bestimmte Konstellationen von Medikamenten und CBD, die zu unerwünschten Wechselwirkungen führen können.

Cannabisöl bei Autoimmunerkrankungen

Autoimmunerkrankungen richten sich gegen das eigene Immunsystem. Das bedeutet, dass die Immunzellen Antikörper gegen die körpereigenen Proteine entwickeln, weshalb diese bekämpft werden.

US Forscher haben entdeckt, dass Doppel-Zell-Rezeptoren auf den T-Zellen fehlerhafte

Immunreaktionen auslösen können. Da diese zu den weißen Blutkörperchen gehören, reagieren sie auf Antigene und andersartige Proteine. Es kann also vorkommen, dass sie nicht zwischen fremden und körpereigenen Proteinen differenzieren können und deshalb alle als Antigene verorten.

Das CBD kann aber die Funktionalität der T-Zellen hemmen. Außerdem hat es einen immunmodulierenden Effekt, wodurch es ausgleichend wirkt.

Dies betrifft Patienten die an Hashimoto Thyreoiditis, rheumatoider Arthritis oder an multipler Sklerose leiden. Gerade für sie ist CBD eine interessante Alternative, da es das Immunsystem stabilisiert.

Dabei muss man aber darauf achten, dass es beim Konsum von CBD in Kombination mit anderen Medikamenten auch zu unerwünschten Wechselwirkungen kommen kann.

Potentielle Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten

Da Cannabidiol ein natürlicher Stoff ist wird oft fälschlicherweise davon ausgegangen, dass keine Neben- oder Wechselwirkungen auftreten können, dem ist aber nicht so.

Bestimmt Wechselwirkungen können gerade wegen der Interaktion von CBD mit den körpereigenen Enzymen auftreten.

Z.B. kann reines CBD den Augendruck verstärken und folglich gilt: Hände weg wie bei Glaukomen.

Zu hohe Dosierungen können neben einer starken Müdigkeit auch Leberschäden hervorrufen. Dies jedoch nur bei vorbelasteten Menschen.

Da CBD auf Enzyme wirkt, können einzelne Medikamente, vor allem säurehemmende, im Körper schneller abgebaut werden, als sie sollten.

Deshalb sollte eine Einnahme von CBD immer nur in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt statt finden.