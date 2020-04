Kälteempfindliche Zähne: So lindert man die Symptome

Im Laufe unseres Lebens können uns unsere Zähne immer mal wieder Probleme bereiten. Bei den einen sind es die Weisheitszähne , die entfernt werden müssen, andere wiederum klagen über Schmerzen beim Biss in ein Eis, einen Schokoriegel oder beim Genuss kalter Getränke.

Ursachen und Symptome schmerzempfindlicher Zähne

Sobald die Zähne Kälte oder einem schnellen Temperaturwechsel ausgesetzt sind, reagieren sie mit Schmerzen? Menschen, die an schmerzempfindlichen Zähnen leiden, erkennen dies an nachfolgenden Symptomen:

Ein blitzartiger, stechender Schmerz durchfährt den Zahn, macht sich im ganzen Kiefer breit und geht im schlimmsten Fall sogar hoch bis ins Gehirn.

Bei extrem kälteempfindlichen Zähnen hat man das Gefühl als würde sich der ganze Kopf schmerzhaft verkrampfen.

In Extremfällen kann sogar das tägliche Zähneputzen mit Schmerzen verbunden sein. Dabei ist die richtige Mundhygiene ein wichtiges Ritual für gesunde, saubere Zähne.

Die Ursachen für auf Kälte empfindlich reagierende Zähne können sehr vielfältig sein. In den meisten Fällen sind jedoch freiliegende, empfindliche Zahnhälse der Grund für die Schmerzen. Der Zahnhals befindet sich dort, wo die Zahnwurzel beginnt, also am Übergang vom Zahnfleisch zum Zahn. Dieser Bereich ist in der Regel mit Zahnfleisch und Zahnschmelz bedeckt. Ist dies nicht mehr der Fall, liegen die Zahnhälse teilweise frei und werden nicht mehr geschützt. Wer es mit der Zahnhygiene nicht so genau nimmt, kann mit der Zeit auch Zahnhalskaries bekommen.

Mögliche Auslöser können

nächtliches Zähneknirschen

häufiger Genuss von sauren Speisen und Getränken

eine falsche Zahnputztechnik

Zahnbleaching

Karies oder andere Zahnkrankheiten

Verletzungen am Zahnfleisch oder eine Parodontose

sein.

Tipps bei kälteempfindlichen Zähnen

Bei kälteempfindlichen Zähnen haben sich einige Hausmittel bewährt. Sie können Linderung verschaffen, ersetzen aber nicht den Gang zum Zahnarzt. Gemeinsam mit dem Experten können die Ursachen ausfindig gemacht und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Möglich ist etwa eine Zahnversiegelung, die Bekämpfung von Zähneknirschen oder Karies. Weil die Behandlungskosten nicht in allen Fällen durch die Krankenkasse abgedeckt werden, kann eine Zahnzusatzversicherung hilfreich sein. Genaueres erklären die Experten der Zahngesundheit von der Gothaer .

Folgende Tipps können bei kälteempfindlichen Zähnen zur Symptomlinderung eingesetzt werden: