Brille adé - hallo Kontaktlinsen?

Brillenträger haben glücklicherweise kaum Nachteile im Alltag, oftmals wird ihnen sogar ein höherer IQ unterstellt. Dennoch kann das Gestell auf der Nase in einigen Situationen einfach unpraktisch sein. Kontaktlinsen sind in diesen Fällen eine interessante und praktische Alternative.

Wie funktionieren Kontaktlinsen?

Die im Handel erhältlichen Kontaktlinsen sind kleine, runde Kunststoffschalen, die meist unter Verwendung eines Gleitmittels direkt auf das Auge aufgesetzt werden. Dadurch, dass sie in Rücksprache mit einem Spezialisten ausgewählt oder sogar gefertigt werden, kann die Krümmung der Linse individuell an die Sehschwäche angepasst werden. Man unterscheidet zwischen harten und weichen Kontaktlinsen. Die weichen Linsen schmiegen sich durch ihre Flexibilität an die Hornhaut des Auges an, sind jedoch meist nur für kürzere Zeiträume tragbar. Kunden können zwischen Tageslinsen, Monatslinsen und anderen Austauschlinsen auswählen. Harte Kontaktlinsen geben hingegen weniger nach und können daher für einen längeren Zeitraum genutzt werden. Da sich die Linse nicht ans Auge anpasst, gibt es jedoch auch meist eine Gewöhnungsphase von etwa einer Woche. Außerdem gibt es spezielle Kontaktlinsen für weitere Sehschwächen wie beispielsweise Altersweitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung.

Der richtige Umgang braucht etwas Geduld und Übung

Im Gegensatz zur Brille, die man einfach schnell auf die Nase schiebt, erfordert es etwas mehr Geschick, Kontaktlinsen richtig einzusetzen. Außerdem gelingt es nur schwer, wenn man keinen Spiegel parat hat, da es sich um eine präzise Millimeterarbeit handelt. Bei trockenen Augen können weitere Probleme auftreten, dadurch, dass die Kontaktlinsen auf der Tränenflüssigkeit des Auges schwimmen. Ist zu wenig davon vorhanden, kommt es beim Einsetzen zu einem unangenehmen, brennenden Gefühl. Dieses lässt sich mit der Verwendung künstlicher Tränenflüssigkeit vermeiden. Neben den vielen Vorteilen, die sie bieten, ist auch der Kostenfaktor ein zusätzliches Manko: Je kürzer die empfohlene Tragedauer, desto häufiger müssen Kontaktlinsen ersetzt werden und können somit kostenintensiver sein als eine Brille, die man teilweise mehrere Jahre lang tragen kann. Bei Wochen- oder Monatslinsen ist die gründliche, hygienische Pflege der Linsen umso wichtiger, um Augenreizungen und Infektionen zu vermeiden.

Vorteile von Kontaktlinsen

Viele Menschen, die auf Kontaktlinsen umschwenken, sind mit dem Tragen einer Brille unzufrieden. Häufig ist es eine Frage der Ästhetik und der Praktikabilität. Manche Brillenträger fühlen sich unattraktiv mit dem Gestell auf der Nase oder finden, dass sie dadurch älter aussehen als sie eigentlich sind. Oftmals stecken auch funktionale Gründe dahinter. Beim Sport treiben oder anderen aktiven Freizeitbeschäftigungen kann die Brille leicht vom Gesicht rutschten und kaputtgehen. Außerdem kann es anfangs sehr gewöhnungsbedürftig sein, ein zusätzliches Gewicht auf der Nase zu tragen. Zudem schränken Brillen das seitliche Sehfeld ein, die Gläser können beschlagen und im Sommer bildet sich häufig Schweiß darunter. Bei Kontaktlinsen, die direkt auf dem Auge aufliegen, treten diese Probleme nicht auf. Überdies sehen Brillenträger nur in dem Bereich scharf, der von den Brillengläsern abgedeckt wird. Sie müssen häufig den ganzen Kopf drehen, wenn sie etwas am Rande des Sehfeldes deutlich sehen wollen, wohingegen Kontaktlinsenträger dafür nur die Augen bewegen müssen. Die Umstellung kann einige Zeit dauern, wenn man jedoch geübt im Umgang ist, bieten sie viele Vorteile. Auch aus medizinischer Sicht spricht nichts gegen das regelmäßige Tragen von Kontaktlinsen. Insgesamt kann man also sagen, dass Kontaktlinsen eine praktische Alternative zur Brille darstellen.