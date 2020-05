Herzinsuffizienz: Aktiv werden und den Verlauf positiv beeinflussen

Ob Rauchen, Übergewicht oder zu viel Alkohol: Nur wenige Menschen denken in erster Linie an ihr Herz, dem sie mit ihrem Lebensstil schaden. Zudem werden erste Symptome einer Herzschwäche, wie Erschöpfung oder Luftnot bei Belastung, oftmals unterschätzt. Dabei gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie die sogenannte Herzinsuffizienz, zu den häufigsten Todesursachen in Europa. Die Heart Failure Days setzen sich für mehr Aufklärung über die Anzeichen und Risikofaktoren der Herzinsuffizienz ein.

Von Aschendorff Medien