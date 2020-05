UV-Sterilisator gegen den Coronavirus: Seien Sie nicht auf der falschen Fährte!

Kampf gegen Coronavirus und unfeine Handlungen

Da die ganze Welt gegen das Coronavirus jetzt kämpft und viele Verbraucher unter Angst und Unwissenheit stehen, unterzeichnen sich viele Hersteller und Unternehmen, um unehrliche Gewinne zu steigern. Viele Hersteller haben begonnen zu werben, dass antibakterielle Seifen die wirksamste Methode im Kampf gegen das Coronavirus sei und steigerte erheblich die Preise, dabei ist die beste Methode im Kampf gegen den COVID-19 eine gewöhnliche Seife. Darüber hinaus werden diese antibakteriellen Seifen in zu geringer Konzentration produziert und besitzen häufig kein Alkohol in der Zusammensetzung. Wie der Namen schon verweist, agieren die antibakteriellen Seifen nicht auf die Viren, sondern auf Bakterien. Hingegen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln fingen stark Immunität Supplementierung zu werben. Ein Aufbau der Immunität mit so einer Supplementierung dauert Monate oder sogar Jahre und eine abrupte Vitaminergänzung führt bei einer plötzlichen Anwendung nicht zu guten und sichtbaren Ergebnissen. Es taucht auch häufig die Frage auf, ob nun UV-Licht das Coronavirus und andere schädlichen Krankheitserreger bekämpft? Was sollten Sie darüber wissen?

UV-Sterilisator und gefährliche Krankheitserreger

UV-Sterilisation oder auch UV-Desinfektion anders genannt, wird für die Beseitigung von Mikroorganismen eingesetzt. Diese Methode sollte einschließlich Bakterien und Pilze, die sich auf Oberflächen und in der Luft befinden beseitigen. Die Länge der UV-Wellen während des Verfahrens liegt zwischen 210 und 328 nm, wobei 254 nm am effektivsten ist. Zu diesem Zweck werden Quecksilberlampen verwendet. Es werden Thymindimere gebildet und folglich werden DNA und Bakterien beschädigt. Jedoch weißt dieses Gerät nicht auf vollkommende Sicherheit und Wirksamkeit auf und kann viele Bedrohungen mit sich bringen.

Entfernt keine Sporenformen von Viren und Bakterien

Im Gegensatz zur Autoklavierung oder auch Sterilisation mit den Autoklaven entfernt der UV-Sterilisator keine Sporenformen von Viren und Bakterien. Es kann also nicht von einer vollkommenden Wirksamkeit während eines Sterilisationsprozesses gesprochen werden. UV-Strahlung, die die Struktur von Nukleinsäuren verändert, wirkt hauptsächlich auf vegetative und Sporenformen sowie auf bereits inaktive Mikroorganismen. Ein solches Gerät bietet keine vollständige Sicherheit. Die Prozesse von einer Sterilisation in einem UV-Sterilisator werden nicht in einer Klasse B sterilisiert, sondern in einer S – oder N-Sterilisationsklasse und dies hängt auch von der Strahlungsquelle ab. Diese Geräte sind nur eine billige Alternative zu den Autoklaven, denn sie verursachen mehr Schaden als Nutzen. Nur ein Dampfsterilisator leistet eine hundertprozentige Wirksamkeit und ermöglicht es, das Risiko einer Infektion mit gesundheitsgefährdenden Mikroben auf ein Minimum zu reduzieren.

Schädlich für den Menschen

Die UV-Lampen sind nur zur Oberflächen- und Luftsterilisation geeignet, denn Bakterizide UV-Lampen sind für die menschliche Gesundheit nicht gleichgültig. Sie verursachen Hautreizungen und -schäden, Bindehautentzündungen und Keratitis und können sogar zur Entwicklung von Hautkrebs führen. Deshalb werden die Patienten in Krankenzimmern immer darum gebeten, die Räume sofort zu verlassen, wenn sie den UV-Sterilisator starten möchten.

Fragwürdiger Betrieb

Im einem UV-Sterilisator werden ultraviolette Strahlen verwendet, die sich linear ausbreiten, sodass nicht alle infizierten Stellen bedeckt und erreicht werden und viele „Mikroben“ an kritischen Stellen überleben können. UV-Strahlung zerstören hauptsächlich Mikroorganismen in der Luft und auf Oberflächen und kann nur als Ergänzung zur Sterilisation und als unterstützende Methode verwendet werden. Diese UV-Geräte werden beispielsweise in Gesundheitseinrichtungen, Kliniken, Privatbüros und Krankenhäusern eingesetzt werden. Bakterizide UV-Lampen verringern das Risiko einer Tröpfcheninfektion, dringen jedoch nicht tief in Feststoffe und Flüssigkeiten ein. Dies bedeutet, dass die UV-Strahlung nur in die Luft eingelangt und deshalb könnte sie niemals die effektive Sterilisation von wiederverwendbaren Gegenständen in einem Autoklaven ersetzen.

Sanitär- und epidemiologische Stationen nicht zugelassen

UV-Sterilisatoren werden aufgrund der teilweisen Wirksamkeit von sanitären und epidemiologischen

Stationen nicht empfohlen. Es sollten für eine erfolgreiche Sterilisation nur Autoklaven als geeignet angesehen werden. Wenn es um Sicherheit geht, sollten wir nur Methoden anvertrauen, die von den relevanten Institutionen akzeptiert und in Aktion getestet worden sind, deshalb werden Autoklaven in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet anstatt UV-Sterilisatoren. Nicht nur im Kampf gegen das Coronavirus, sondern auch mit anderen schädlichen Krankheitserregern, mit denen wir täglich in Kontakt kommen, können wir nicht auf halbe Maßnahmen zurückgreifen - Sicherheit und volle Wirksamkeit sollten an erster Stelle stehen.

Prozesslänge

Die UV-Strahlen brauchen von 2 bis 8 Stunden, um auf den Oberflächen einzuwirken. Beispielsweise in einem Operationssaal oder in der Arztpraxis. Diese Strahlen können auch für etwa 20 Minuten lang zur Desinfektion der Luft zwischen den Behandlungen verwendet werden, jedoch kann man nicht sicher sein, ob dieser Prozess eine sterile 100% Wirksamkeit erzielt hat.

Dampfsterilisator

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat den Dampfsterilisator sowie persönliche Schutzausrüstungen wie Schutzmasken, Schutzbrillen, Helme und Schutzanzüge zur Bekämpfung des anhaltenden pandemischen Coronavirus anerkannt. Bei der Dampfsterilisation werden alle Formen schädlicher Mikroorganismen zerstört, einschließlich auch Sporen. Das Instrument, das den Sterilisationsprozess durchgegangen ist, ist frei von über 99% der Krankheitserregern. Der Autoklav ist ein obligatorisches Gerät für zahnärztliche und medizinische Operationen und wird auch an Orten verwendet, an denen Hautunterbrechungen auftreten oder während der Behandlungen auftreten können, einschließlich in Friseuren, Schönheitssalons und Piercings-Studios. Sie können wiederverwendbare Metallwerkzeuge, Masken, Bandagen usw. sterilisieren. Die Firma ENBIO, ein Autoklavenhersteller der weiß, dass die Grundlage eines Kampfes gegen den COVID19 ein Autoklav ist, spendete über 100 Dampfsterilisatoren an polnische, deutsche, italienische und spanische Krankenhäuser und überweist 10% des Betrags für jede gekaufte Einheit im Enbio Online Shop an Krankenhäuser. Für die Firma ENBIO als Hersteller von Autoklaven sind Aspekte im Zusammenhang mit der Gesundheit und des menschlichen Lebens immer Priorität.

Was sollte man beachten?

Wir sollten sorgfältig alle Informationen und deren Quellen genau prüfen und sollten während einer Pandemie an Vorbeugungen denken - häufiges Händewaschen, Vermeidung großer Gruppen von Menschen, Verwendung von Masken und Handschuhen beim Einkaufen und vor allem Anpassung an Richtlinien der WHO und Einführung von Beschränkungen in einzelnen Ländern. Fokussieren wir uns auf das was Ärzte und andere Spezialisten sagen, nicht Publizisten oder Prominente.