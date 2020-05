Tipps für Präparate und schlaffördernde Gewohnheiten

Eine Gefahr für Herz und Kreislauf

Neben Krankheiten wie Depressionen, Diabetes oder Asthma ist Stress ein häufiger Verursacher von Schlafproblemen. Gleichzeitig kann ein schlechter Schlaf depressive Verstimmungen hervorrufen und die Abwehr schwächen. Insbesondere während der Nachtruhe läuft das Immunsystem auf Hochtouren, um Bakterien und Viren zu bekämpfen. Leidet es zunehmend, haben Krankheitserreger leichtes Spiel. Die potenziellen Folgen von Schlafmangel sind generell nicht zu unterschätzen. Insbesondere das Herz-Kreislauf-System reagiert empfindlich auf fehlende Erholungsphasen. „Wer häufig schlecht schläft, nicht einschlafen oder durchschlafen kann, hat ein bis zu 30 Prozent höheres Risiko, eine schwere Herz-Kreislauferkrankung wie Herzinfarkt, Herzschwäche oder Schlaganfall zu entwickeln“, erklärt die Redaktion unter ndr.de in einem Artikel zum Thema Schlafstörungen. Fakten wie diese machen Gegenmaßnahmen umso bedeutsamer.

Schlaf- und Nahrungsergänzungsmittel

Schlafstörungen führen oft zur Einnahme von Schlaftabletten. Verschreibungspflichtige Medikamente werden allerdings von vielen Betroffenen voreilig und zu lang eingenommen. Das Risiko für eine Abhängigkeit ist insbesondere bei den sogenannten Benzodiazepinen erhöht. Aufgrund der Gefahr ist der Blick auf alternative Hilfsmittel wie Baldrian, Antihistaminika (Doxylamin, Diphenhydramin) oder CBD-Produkte ratsam. Letztere gelten aufgrund der Interaktion mit dem körpereigenen Endocannabinoid-System als vielversprechend, einem Bestandteil des Nervensystems, der unter anderem Einfluss auf den Schlaf nimmt. Wie Cannabidiol, kurz CBD, bei der Regulierung der Körperfunktion helfen kann und was beim Kauf von Ölen entscheidend ist, wird bei Zeitung.de detailliert erläutert.

Informatives zur Ernährung

Die Ernährung wird in Zusammenhang mit Schlafproblemen gern überbewertet. Dabei ist sie Gewohnheitssache und kein grundsätzliches Hindernis. Problematisch wird die Aufnahme von Nahrungsmitteln für den Schlaf erst, wenn sie in ungewohnter Weise erfolgt. Wird beispielsweise im Normalfall spätestens um 18 Uhr gegessen, an stressigen Tagen jedoch erst kurz vor dem Schlafen nach 23 Uhr, kann sich dies negativ auf die Nachtruhe auswirken. Wer generell spät isst und darunter nicht leidet, muss dies nicht ändern.

Routine und Rituale fördern den Übergang in Ruhephasen

Hektik und Gedanken des Tages lassen sich nicht auf Knopfdruck abstellen, rücken mit Hilfe von Routine aber in den Hintergrund. Das Einführen eines Abendrituals kann bereits maßgeblich dazu beitragen, besser zur Ruhe zu kommen und das Stresslevel zu senken. Folgende Faktoren fördern diesen Prozess:

Nach dem Arbeitstag einen Spaziergang unternehmen.

unternehmen. Probleme mit Lösungsvorschlägen notieren.

Spätestens eine Stunde vor dem Zubettgehen technische Geräte wie Computer, TV und Smartphone meiden.

Meditationen und Autogenes Training .

. Täglich zur selben Zeit schlafen legen.

Verzicht auf Alkohol, Koffein und Zigaretten.

Schlafraum abdunkeln.

Stoppt das Gedankenkarussell nach 30 Minuten im Bett noch immer nicht, ist es empfehlenswert aufzustehen und einer beruhigenden Tätigkeit nachzugehen. Falls das Lesen von Büchern oder Zeitschriften hilft, sollte nicht zu aufregender Lektüre gegriffen werden. Ein spannender Thriller oder packender Roman kann gleichermaßen vom Schlafen abhalten wie ein Spielfilm. Besser wäre es etwas Bekanntes zu lesen oder in einem Bildband mit Naturlandschaften zu stöbern.

Auch der Tagesrhythmus nimmt Einfluss

Wegen der Corona-Krise sind viele Berufstätige zuhause und arbeiten im Home-Office. Die Verlockung morgens länger im Bett liegen zu bleiben, ist groß. Bei Schlafstörungen ist es jedoch empfehlenswert den gewohnten Rhythmus beizubehalten und das Schlafzimmer zu gewohnter Uhrzeit zu verlassen. Dies erleichtert später außerdem den Übergang in die Normalität. Darüber hinaus sollte nicht im Bett gearbeitet werden.

Ein gutes Schlafklima

Zur Unterstützung des Organismus ist es wichtig ein gesundes Schlafklima zu gewährleisten. Eine Höchsttemperatur von 19 Grad Celsius wäre optimal. Vor dem Schlafen sollte das Schlafzimmer gründlich gelüftet werden, damit während der Nacht genügend Sauerstoff bereitsteht. Stoß- beziehungsweise Querlüften sind ideale Methoden. Ein weiteres wirkungsvolles Mittel, um leichter in den Schlaf zu finden, besteht im Entfernen von Uhren. Der ständige Blick zur Uhr sorgt für Zeitdruck und verhindert Ruhe.

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) stellt unter dgsm.de kostenlose Ratgeber zum Herunterladen bereit. Darunter Patientenratgeber über Ein- und Durchschlafstörungen sowie Schlafprobleme bei Schichtarbeit.