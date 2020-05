CBD für ein starkes Immunsystem - wie funktioniert dies?

Doch damit es in der Lage ist, sich gegen Umwelteinflüsse und Krankheitserreger zu wehren, ist es wichtig, es zu stärken. Dies ist mit CBD (Cannabidiol) möglich. Lesen Sie nachfolgend, welchen Einfluss entsprechende Produkte auf die menschliche Immunabwehr haben.

So stärkt CBD Ihr Immunsystem

Laut Studien wird davon ausgegangen, dass der Wirkstoff Cannabidiol, einem legalen Inhaltsstoff der Hanfpflanze, nicht nur beim Entspannen, sondern auch bei der Vorbeugung von Krankheiten helfen kann. Der Grund ist die Stärkung des Immunsystems, denn CBD wirkt im Körper an spezifischen Rezeptoren in den Immunzellen und kann sich somit auf viele verschiedene Krankheiten positiv auswirken oder sie im besten Fall verhindern. Der menschliche Körper verfügt über ein Endocannabinoidsystem. Mit diesem interagieren, wie Forscher herausgefunden haben, die Stoffe, die in der Cannabispflanze enthalten sind. Dadurch können sie das Immunsystem stärken. Nur ein optimal funktionierendes Immunsystem ist in der Lage, körperfremde und gefährliche Organismen zu erkennen und sie abzutöten. Es gibt verschiedene Forschungen, die den Einsatz von CBD bei Autoimmunerkrankungen unterstützen, beispielsweise:

- Morbus Crohn

- Multiple Sklerose

- verschiedene Entzündungskrankheiten

- rheumatoide Arthritis

- Allergien

Laut Wissenschaftlern entstehen diese Erkrankungen durch ein überaktives Immunsystem. Eine Verbesserung und Stärkung durch CBD kann dazu führen, dass es weniger empfindlich wird und das körpereigene Gewebe nicht mehr angreift. Da die Autoimmunerkrankungen meist durch Entzündungen ausgelöst werden, kann CBD dank der entzündungshemmenden Wirkung das Immunsystem effektiv stärken. Auch ein geschwächtes Immunsystem hat es schwer, den Körper zu verteidigen und beispielsweise Infektionen abzuwehren. Hier können Sie ebenfalls von der Einnahme von CBD profitieren und Ihrem Körper dabei helfen, ein ausgewogenes Gleichgewicht zu finden. Natürlich können Sie auch erkranken, wenn Ihr Immunsystem optimal funktioniert. Doch dann kann der Verlauf durch die Zufuhr von CBD milder sein und sich schneller verbessern. So stärkt CBD Ihr Immunsystem und Sie können sich dies auf vielfältige Weise zunutze machen. Es wird auch gern bei chronischen oder akuten Schmerzen angewendet, um die Beschwerden zu lindern.

CBD als Radikalfänger

CBD soll auch Entzündungsprozesse verhindern oder eindämmen können. Sie begünstigen die Bildung vieler freier Radikale, die dem Körper schaden. Die hoch aggressiven Stoffwechselprodukte stehen sogar im Verdacht, Krebs zu fördern. Chemische Verbindungen wie Vitamin C und E sind in der Lage, freie Radikale unschädlich zu machen. Dies gilt auch für den Wirkstoff Cannabidiol. Die antioxidativen Eigenschaften können die Bildung der Radikale weitestgehend verhindern. Damit ist Cannabidiol in der Lage, regulierend auf das Immunsystem zu wirken sowie das Risiko für Zellschäden und Krankheiten wie Arteriosklerose und Arthritis zu verringern oder einzudämmen. CBD kann nicht nur bei körperlichen, sondern ebenso psychischen Beschwerden und Erkrankungen eingesetzt werden, beispielsweise:

- posttraumatische Belastungsstörungen

- Depressionen

- Stress

- Angstzustände

- Schlafstörungen

Das Cannabidiol hat eine entspannende und beruhigende Wirkung und verringert Stresshormone. Dies wiederum beeinflusst auch das Immunsystem positiv: Bei entspannten Menschen funktioniert es gewöhnlich besser. Um von den Vorteilen der CBD Produkte zu profitieren, ist eine regelmäßige Einnahme wichtig. CBD-Produkte wie CBD-Öl gibt es in verschiedenen Konzentrationen. Testen Sie, welche am besten für Sie ist und erhöhen Sie die Dosis, falls nötig, schrittweise.

Zusammenfassung

CBD kann bei vielen verschiedenen körperlichen und psychischen Krankheiten eingesetzt werden. Es empfiehlt sich jedoch, es auch vorbeugend zu verwenden, um Erkrankungen zu verhindern und sich ausgeglichener zu fühlen. So stärkt CBD Ihr Immunsystem. Ihr Organismus wird somit widerstandsfähiger und ist besser in der Lage, Krankheitserreger abzuwehren. Beachten Sie, dass sich die positiven Wirkungen nur bei regelmäßiger und längerfristiger Einnahme bemerkbar machen.