Insektenschutzmittel: Was ist zu beachten?

Insektenschutzmittel zur Prävention nutzen

Es ist grundsätzlich gut und sinnvoll, die Präventivmaßnahmen zu befolgen, die das Tropeninstitut zum Schutz vor Insektenstichen nennt. Darunter fällt das Tragen heller Kleidung. Denkbar ist auch, in Risikogebieten zusätzlich stichfeste oder imprägnierte Kleidung zu tragen, die Stiche möglichst abwehrt. Nachts sollte das Schlafgemach mit einem Moskitonetz verhängt sein, um den Angriff im Schlaf abwehren zu lassen. Wer darüber hinaus aktiv Insektenschutzmittel einsetzen möchte, um die Stiche abzuwehren, muss sich meist entscheiden, welche Tiere abgewehrt werden sollen.

Sommerzeit ist Insektenzeit. Gegen Mücken helfen Pumpzerstäuber und Pumpsprays von Herstellern wie Anti-Brumm (Wirkstoff: DEET), Autan (Wirkstoff: Icaridin), Mosquito-Protect (Wirkstoff: Icaridin) und Nobite (Wirkstoff: DEET). Sie sollen die Stechtiere aktiv abwehren, fallen also in die Kategorie der präventiven Insektenschutzmittel. Auch helfen die meisten Produkte gut, um Zecken abzuwehren. Ob und inwiefern die Region oder die anvisierte Urlaubsregion als eine gefährdete Zeckenregion ausgewiesen ist, sollte im besten Fall weit im Vorfeld geklärt sein. Gegebenenfalls ist eine Impfung eine weitere sinnvolle Präventivmaßnahme, da Zecken neuesten Erkenntnissen zufolge sogar ganzjährig aktiv sein können.

Nachschlagewerk der Wirkstoffe in Insektenschutzmitteln

Was verbirgt sich eigentlich hinter den Wirkstoffen der Insektenschutzmittel und wie funktioniert der Abwehrmechanismus? Die meisten Insektenschutzmittel funktionieren als Repellent. Das wiederum bedeutet, dass erst nach dem Erreichen einer bestimmten Temperatur die Verdunstung auf der Haut angeregt wird, wodurch die Wirkung des Insektenschutzmittels auch bei den Stechtieren ankommt. Repellents, die häufig auch als Dufthülle bezeichnet werden, schirmen also den Menschen ab, weil sie auf Mücken unangenehm wirken. Damit bleibt der Insektenschutz so lange aktiv bis der Duftstoff nachlässt und weniger unangenehm für die Stechtiere ist. Informationen über die sogenannte mittlere Schutzdauer gibt es laut Ärzteblatt auf der Produktverpackung. Darüber hinaus gibt es dort auch eine Information dazu, welcher dieser Wirkstoffe im Insektenschutzmittel enthalten ist und was das bedeutet:

Der Wirkstoff N,N-Diethyl-m-toluamid, der als DEET in vielen Insektenschutzmitteln bekannt ist, gilt als besonders wirksam gegen Mücken, Fliegen, Zecken und Bremsen. Gegen Wespen, Flöhe, Bienen und Läuse hilft DEET hingegen nicht.

Dem Wirkstoff Methylpropyl-Carbonyl) bzw. Hydroxyethylpiperidine, der auf der Verpackung des Insektenschutzmittels als Icaridin oder Picaridin gekennzeichnet ist, wird dieselbe Wirkung zugeschrieben wie DEET, allerdings sollen Icaridin und Picaridin hautverträglicher sein.

Der Wirkstoff Ethylbutylacetylaminoproprionat ( EBAAP ) hat zwar einen geringeren Wirkungszeitraum als die Insektenschutzmittel mit Icaridin und DEET, allerdings soll EBAAP auch gegen Sandmücken, Bienen und Wespen Wirkung zeigen.

Der Wirkstoff Citridiol ( PMD ) ist ein pflanzlicher Wirkstoff, der aus einer Eukalyptusart gewonnen wird. Für die Aufbereitung von Insektenschutzmitteln mit PMD wird die synthetische Variante des Wirkstoffs eingesetzt.

Auch gesättigte Fettsäuren, beispielsweise aus Laurinsäure, Caprinsäure oder Kokosfettsäure kommen immer häufiger zum Einsatz als Insektenschutzmittel. Sie punkten mit einer guten Hautverträglichkeit, büßen aber an der Wirkdauer ein.

Wie sollten Insektenschutzmittel angewendet werden?

Die gängigsten Insektenschutzmittel wirken nicht nur gegen Mückenstiche, sondern sollen auch Zecken abwehren, die mittlerweile ganzjährig aktiv sein können. Foto: Catkin (CC0 Public Domain)

Anti-Brumm (Wirkstoff: DEET). Der Pumpzerstäuber des Herstellers, der Zecken und Stechmücken fernhalten soll, kann sowohl auf die Haut als auch auf die Kleidung gesprüht werden. Laut Hersteller ist das Produkt für Kinder ab drei Jahren geeignet und soll fünf bis sechs Stunden Mücken und Zecken abhalten.Aufgrund der unterschiedlichen Wirkweisen und Wirkdauern der Medikamente kann es keine allgemeingültigen Hinweise zu Wirkweisen von Insektenschutzmitteln geben. Stattdessen ist zwingend darauf zu achten, was die Packungsbeilage verkündet. Für die eingangs genannten Insektenschutzmittel gelten diese Hinweise:

Autan (Wirkstoff: Icaridin). Das Pumpspray, das laut Herstellerangabe Bremsen, Zecken und Mücken abhalten soll, muss auf die Haut gesprüht und eingerieben werden. Aber Achtung: Im Gesicht darf das Insektenschutzmittel nur mit der Hand aufgetragen werden, geschädigte Hautstellen dürfen nicht behandelt werden. Das Insektenschutzmittel ist laut Hersteller für Kinder ab zwei Jahren geeignet und soll vier Stunden gegen Zecken, fünf Stunden gegen Bremsen, sechs Stunden gegen Tigermücken und sogar acht Stunden gegen Mücken helfen.

Mosquito-Protect (Wirkstoff: Icaridin). Auch das Mückenschutz-Spray von Mosquito-Protect ist bereits für Kinder ab zwei Jahren nutzbar und soll sowohl vor den Stichen von Mücken und Bremsen als auch vor Zecken schützen. Um Sonnenschutz und Insektenschutzmittel zu kombinieren, muss zunächst das Sonnenschutzmittel aufgetragen werden. Das Insektenschutzmittel muss direkt auf die Haut und soll dort eingerieben werden.

Nobite (Wirkstoff: DEET). Dieser Hersteller bietet sowohl Produkte, die direkt auf die Haut zu sprühen sind, als auch Insektenschutzmittel, die auf die Kleidung aufgetragen werden können. Geeignet sind die Produkte für Kinder ab fünf Jahren.