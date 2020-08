Da es in Deutschland als Nahrungsmittelergänzung eingestuft ist, geschieht das legal. Viele regelmäßige Anwender wollen nun vor allem das CBD Öl auf Rezept, um eine Kostenerstattung zu erlangen. Dazu müsste CBD Öl als Arznei zugelassen werden.

Passionierte Nutzer schwören auf die entzündungshemmende und entspannende Wirkung des Substrats. Untersuchungen haben gezeigt, dass bei einer regelmäßigen Einnahme von CBD Öl vor allem in der Schmerztherapie Erfolge erzielt werden. Doch CBD Öl kann noch viel mehr. Parkinson-Patienten geben an, dass sich ihre Lebensqualität signifikant erhöht hat, seitdem das Präparat auf ihrem Speisezettel steht. Aufgrund seiner antipsychotischen Wirkungen kann das Produkt unterstützend bei Schizophrenie eingesetzt werden. Die entspannende Wirkung mindert die Häufigkeit von Panikattacken und kann schwere Depressionen überschaubarer gestalten. Bei Kindern reduziert CBD die Häufigkeit und Schwere von epileptischen Anfällen . Als Creme lindert CBD die Beschwerden schwerer Akne. Neueste Studien, die sich allerdings noch in der Phase der Tierversuche befinden, lassen erwarten, dass mit CBD-haltigen Produkten der Kampf gegen Krebszellen aufgenommen werden kann.

Weitere Informationen zu den Anwendungsgebieten von CBD erhalten Sie auf cbddoktor.net .

Die Situation ist verzwickt

Um die aktuelle Lage um den Hype einerseits und die Ablehnung andererseits, welche Cannabisprodukte begleitet, zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Geschichte. Schon vor Jahrtausenden wurde der große Nutzen der Hanfpflanze entdeckt. In China stellten die damaligen Bewohner schon lange vor Christi Geburt aus der Pflanze hochwertige Stoffe und Speiseöle her. Medizinische Texte der damaligen Zeit verweisen auf den Einsatz als Heilmittel bei Malaria, Rheuma und anderen Unpässlichkeiten. In Indien fanden die Wirkstoffe der Cannabispflanze (Cannabinoide) früh Einzug in die Heilmedizin Ayurveda.

Erst Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geriet die Pflanze in Verruf. Einem der über hundert cannabinoiden Wirkstoffe, dem THC (Tetrahydrocannabiol), wurde und wird noch heute eine psychoaktive Wirkung zugesprochen. Dadurch gelangte es auf die Schwarze Liste der meisten westlichen Staaten. Problematisch ist dabei der Umstand, dass das THC mit der gesamten Hanfpflanze gleichgesetzt wird und sobald das Wort Cannabis fällt, gehen in den Köpfen der politischen Entscheider die roten Lichter an und die Schranken fallen lautstark.

Aktuelle Lage in Deutschland

In den letzten Jahren weicht die harte Front gegen Cannabisprodukte langsam auf. Zwar können seit 2017 die Kosten für Cannabisprodukte, einschließlich der THC-haltigen, von den Krankenkassen übernommen werden, allerdings nur durch entsprechende Ausnahmeregelungen und nur bei bestimmten Erkrankungen und Beschwerden. Konkrete Lösungen dazu gibt es noch nicht. In der Regel erhält nur der eine Kostenerstattung, bei dem alle anderen Therapiemöglichkeiten nicht anschlagen.

Die große Nachfrage um CBD, dem rauschfreien Wirkstoff der Hanfpflanze, ruft jetzt die Pharmaunternehmen auf den Plan. Auch sie unterstützen eine Zulassung von CBD als Medikament. Bisher ist CBD auf dem freien Markt erhältlich und die Unternehmen sehen große Gewinne auf sich zukommen, sollte der Wirkstoff verschreibungspflichtig werden. Da die rechtliche Umsetzung sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene passiert, ist der Prozess noch in Gange und im Moment kann niemand vorhersagen, nach welcher Seite das Pendel ausschlägt.

Zulassung von CBD Öl als Medikament: ein zweischneidiges Schwert

Bei der komplexen Gemengelage, die den Entscheidungsprozess beeinflusst, bleibt oft die Position des Verbrauchers auf der Strecke. Sicher ist es für viele Leidende, denen die CBD Einnahme das Leben erleichtern könnte, wünschenswert, dass eine Kostenerstattung erfolgt. Auf der anderen Seite stehen die vielen Anwender, welche CBD prophylaktisch einnehmen oder mit einer niedrigen regelmäßigen Dosierung entspannende Momente suchen, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Denen würde der Zugang verwehrt, sollte CBD verschreibungspflichtig werden. Bleibt zu hoffen, dass die Entscheider eine für beide Parteien akzeptable Lösung finden werden.