Schuppenflechte kommt selten allein

Etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an Schuppenflechte. Bei dieser fachsprachlich Psoriasis genannten Krankheit entstehen Entzündungen in der Haut, die den Erneuerungsprozess der äußeren Zellen stark beschleunigen. Die absterbenden Hautzellen lösen sich in silbrigen Schuppen (Plaques), die Haut ist gerötet und Betroffene leiden unter heftigem Juckreiz.

Was für Nichtbetroffene harmlos klingen mag, sind Symptome einer schweren Erkrankung, die das Leben der Patienten stark beeinträchtigen kann – von kaum erträglichem Jucken über Schmerzen bis hin zu mangelndem Selbstwertgefühl und dem daraus folgenden Rückzug aus dem sozialen Umfeld.

Komplexe Zusammenhänge

Hinter der Psoriasis steht eine ernste Grunderkrankung. Der Dermatologe Prof. Dr. Falk Bechara hat damit als Leitender Oberarzt und Leiter des Studienzentrums für inflammatorische Erkrankungen an der Uni-Hautklinik Bochum umfassende Erfahrungen gesammelt. „Die Schuppenflechte ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung“, erklärt er, „die durch ein komplexes Zusammenspiel von Genen, Umweltfaktoren und dem angeborenen sowie erworbenen Immunsystem zustande kommt. Da es sich nicht nur um eine reine Hauterkrankung, sondern um eine entzündliche Systemerkrankung handelt, ist auch der Befall anderer Organe möglich.“

Professer Falk Bechara - Uniklinik Bochum Foto: Uniklinik Bochum

Denn, so Prof. Bechara: „Unser Immunsystem ist nicht nur in der Haut, sondern im ganzen Körper aktiv, kann also auch an anderer Stelle überreagieren und Entzündungen hervorrufen. Bei Schuppenflechte-Patienten ist zu beobachten, dass es je nach Schweregrad auch zu einer Reihe von Begleiterkrankungen oder Komorbiditäten kommen kann.“

Gefährliche Begleiterkrankungen

Zwei dieser Begleiterkrankungen betreffen als unmittelbare Ausweitung der Psoriasis Gelenke beziehungsweise Nägel. Zuerst denken Betroffene bei Schmerzen in den Gelenken und morgendlicher Unbeweglichkeit an Rheuma , doch diese Beschwerden sind auch Symptom einer Psoriasis-Arthritis. „Gerade die Gelenkbeteiligung“, erläutert Prof. Bechara, „ist bei der Psoriasis nicht zu unterschätzen. Typischerweise kann dies in den Fingergelenken beginnen. An einer solchen Psoriasis-Arthritis, die die Gelenke auf Dauer zerstört, leidet etwa ein Drittel aller Betroffenen. Bei oft auch jüngeren Männern schmerzen im Frühstadium häufig zuerst die Knie und der untere Rücken.“

Aufgrund der starken seelischen Belastung durch eine Psoriasis wird inzwischen auch eine Depression als Begleiterkrankung klassifiziert. „Studien zeigen, dass das Risiko bei Menschen mit chronischen Hauterkrankungen an einer psychischen Störung, z. B. an einer Depression oder Angststörung, zu erkranken, doppelt so hoch ist wie bei Gesunden“, erklärt Falk Bechara.

Ernstfall Metabolisches Syndrom

Neben der Erkrankung von Gelenken, Nägeln oder einer Depression gibt es auch mögliche Komorbiditäten, die nicht sofort mit der Psoriasis in Verbindung gebracht werden. „Häufig sind Krankheitsbilder vorhanden“, berichtet Prof. Bechara, „die unter dem Begriff Metabolisches Syndrom assoziiert sind: starkes Übergewicht (Adipositas), Bluthochdruck, erhöhter Blutzuckerspiegel und ein gestörter Fettstoffwechsel. Diese genannten vier Symptome bzw. Krankheitsbilder können die Blutgefäße schädigen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Patienten mit einer schweren Psoriasis haben ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und auch Schlaganfälle .“

Effektive Behandlung

Schuppenflechte lässt sich inzwischen gut behandeln. „Wir verordnen je nach Schwere der Haut-Psoriasis das passende Medikament. Bei schweren Fällen von Psoriasis steht uns seit einigen Jahren eine ganze Reihe von antientzündlich wirkenden sogenannten Biologika zur Verfügung. Hiermit sind wir oft in der Lage, die Plaques auf der Haut weitestgehend verschwinden zu lassen, sogar teils dauerhaft. Wir therapieren aber immer individualisierter, das heißt, der Patient bekommt das Biologikum verabreicht, das möglichst auch bei einer auftretenden Begleiterkrankung gut wirkt.“

Komorbiditäten müssen möglichst früh erkannt und behandelt werden. Eine bestmögliche Therapie der Psoriasis sowie der Begleiterkrankungen ist im Rahmen einer patientenzentrierten Gesundheitsversorgung möglich. Wichtig ist darum, „dass wir nicht nur isoliert die Hautsymptome beachten und behandeln, sondern die Psoriasis als eine systemische Erkrankung betrachten und den ganzen Körper und so auch mögliche Begleiterkrankungen im Auge haben. Wir wissen, dass, je stärker die Psoriasis an der Haut ausgeprägt ist, umso wahrscheinlicher entwickeln sich auch Begleiterkrankungen. Diese sollten möglichst frühzeitig entdeckt und behandelt werden“, rät Psoriasis-Experte Falk Bechara eindringlich.