Dieser Trend hat sich durch die Corona-Pandemie verstärkt und Experten gehen davon aus, dass dieser Sektor des Gesundheitssystems auch in den kommenden Jahren starkes Wachstum verzeichnen wird.

Die Vorteile der Telemedizin sind vielfältig. Die Möglichkeit orts- und zeitunabhängig einen Arzt zu sprechen, hat nicht nur die Reichweite der medizinischen Versorgung deutlich verbessert, sondern öffnet auch abgelegen lebenden Menschen und Personen, die aufgrund körperlichen Einschränkungen keine langen Wege zu Ärzten zurücklegen können, den Zugang zur Spezialmedizin.

Zudem werden durch Telemedizin die Kosten für die Gesundheitsversorgung deutlich gesenkt. Für eine virtuelle Sprechstunde wird deutlich weniger Personal und Platz gebraucht und somit die Kosten gesenkt. Auch die Kosten für die Anreise der Patienten fallen weg. Ein weiterer Faktor, der selten angeführt wird, ist die bessere Umweltbilanz der Videosprechstunden. Da keine Anfahrt notwendig ist, wird auch der CO2-Ausstoß gesenkt.

Auch die geringeren Wartezeiten sprechen für die Telemedizin. Während man manchmal schon beim Anruf in der Arztpraxis wegen der langen Wartezeiten auf die Geduldsprobe gestellt wird, erfolgt die Terminvergabe über eine Telemedizinapp wie KRY in wenigen Minuten. Doch nicht nur die Wartezeiten bei der Terminvergabe werden deutlich gesenkt. Auch die Wartezeit auf einen virtuellen Termin ist in der Telemedizin sehr gering. KRY verspricht, dass kein Patient länger als 30 Minuten auf einen Termin warten muss. Zum Zeitpunkt der ausgemachten Sprechstunde wartet man höchstens einige Minuten auf den Anruf des Arztes, während in den Arztpraxen und Krankenhäusern in Deutschland regelmäßig über eine Stunde auf die Untersuchung gewartet werden muss.

Laut Analysten des Datenerfassungs- und Verarbeitungsunternehmens PitchBook ist das Wachstum des Sektors noch lange nicht zu Ende und wird, da Arztpraxen und Krankenhäuser noch immer wegen COVID-19 nicht in den Regelbetrieb zurückgekehrt sind, weiter voranschreiten. So werden die Start-ups des digitalen Gesundheitswesens schnell einen signifikanten Umsatzzuwachs aufweisen können.

Da in virtuellen Sprechstunden der Großteil der gängigen Krankheitsbilder diagnostiziert und behandelt werden können, ist die Skepsis vieler Bürger unbegründet. Der Arzt kann sehr gut Anhand der Symptome des Patienten, des Erscheinungsbilds im Video und spezifischer Fragen eine Diagnose stellen und eine Therapie vorschlagen. Inzwischen ist es sogar möglich, in Videosprechstunden offizielle Dokumente zu erhalten. So stellt der Mediziner Rezepte für Medikamente und auch Krankschreibungen online aus und übermittelt diese elektronisch an den Patienten.

Mit all ihren Vorteilen ist die Telemedizin eine ideale Ergänzung zur traditionellen Gesundheitsversorgung. Sie kann besonders in Ausnahmesituationen ihre ganze Stärke ausspielen und so für einen besseren generellen Gesundheitszustand der Bevölkerung sorgen. Voraussetzung ist natürlich, die Bürger nehmen das Angebot auch an.