Wie entstehen Falten? Wie kann ich vorbeugen?

Wissenswertes zur Entstehung von Falten

Damit die Haut straff und elastisch bleibt, benötigt sie die beiden körpereigenen Proteine Kollagen und Elastin. Falten treten dann auf, wenn die Struktur dieser beiden Proteine geschwächt ist oder deren Konzentration abnimmt. Hinzu kommt die Schwerkraft, die die erschlaffte Haut nach unten zieht.

Dieser Prozess setzt in der Regel mit Anfang 30 ein und ist eine normale Alterserscheinung. Am häufigsten betroffen sind Gesicht, Hals, Dekolleté und Hände. Die kleinen Linien sind nicht vermeidbar und früher oder später trifft es jede/n. Bei Frauen treten diese beispielsweise vermehrt in den Wechseljahren auf. Denn dann nimmt die Kollagenkonzentration aufgrund der Veränderungen im Hormonhaushalt schlagartig ab.

Ein weiteres Problem sind freie Radikale. Diese aggressiven Sauerstoffverbindungen greifen unsere Zellen an. Sie beschädigen das Kollagengerüst und beeinträchtigen die Produktion von neuem Kollagen. Diverse Faktoren fördern die Entstehung von freien Radikalen – doch dazu gleich mehr.

Oft ist der Gang zum Mediziner unausweichlich, um bleibende Falten wieder loszuwerden. Nicht immer ist jedoch eine Behandlung in Form einer Operation notwendig. So gibt es beispielweise nicht-operative sowie operative Augenlidstraffungen . Beide wirken Falten, Schlupflidern, Tränensäcken und Co. entgegen und verleihen der Augenpartie einen jugendlichen Eindruck.

Gründe für Falten

Die Ursachen für Falten sind prinzipiell immer die gleichen. Im Grunde begünstigen sie die Entstehung von freien Radikalen und sorgen dafür, dass diese unsere Hautzellen zerstören.

Die häufigsten Gründe sind:

trockene Haut

Alkohol

Nikotin

Vitaminmangel

Stress

Schlafmangel

UV-Strahlung

Schadstoffe in der Luft

Außerdem sind Falten zum Teil genetisch bedingt . So treten bei manchen Menschen die gefürchteten Linien früher und in einer stärkeren Ausprägung auf als bei anderen. Auch Hautkrankheiten wie Akne, Verletzungen oder Operationen können die Entstehung von Falten begünstigen.

Tipps zum Vorbeugen von Falten

Um Falten vorzubeugen, braucht es vor allem Feuchtigkeit und Schutz vor freien Radikalen. Bestehende Falten wieder loszubekommen ist ohne medizinische Behandlung meist eher schwierig. Die Faltenbehandlung sollte daher größtenteils präventiv geschehen.

Mit diesen 5 Tipps, können Sie schon früh den gefürchteten Falten entgegenwirken:

Tipp 1: Richtig pflegen

Wie die Haut richtig gepflegt wird, ist höchst umstritten. Die einen vertrauen auf Anti-Aging-Cremes, die anderen setzen auf natürliche Hausmittel. Auf jeden Fall gilt es, übermäßiges Make-Up zu vermeiden. Es verstopft die Poren und die Haut kann nicht mehr atmen. Make-Up-Liebhaber dürfen auf keinen Fall vergessen, sich am Ende des Tages abzuschminken und der Haut so eine Verschnaufpause zu gönnen.

Wer gerne auf kosmetische Pflegeprodukte zurückgreift, sollte darauf achten, dass diese schadstofffrei sind. Oft enthalten Anti-Falten-Cremes nämlich Giftstoffe wie Parabene oder Paraffine – so wirkt man zwar Falten entgegen, dafür schadet man jedoch der eigenen Gesundheit.

Natürliche Alternativen sind etwa Kokosöl, kaltgepresstes Leinöl oder die alt-bewährte Gurkenmaske. Eine Avocado-Maske versorgt die Haut ebenfalls mit wertvollen Fetten und verleiht ihr einen jugendlichen Teint.

Tipp 2: Genug trinken

Unsere Haut braucht sehr viel Flüssigkeit, um weiterhin straff zu bleiben. Diese nimmt sie unter anderem aus dem Körperinneren – nämlich von der Flüssigkeit, die wir unserem Körper täglich zuführen. Wer nicht genug trinkt, braucht sich daher nicht wundern, wenn die Haut immer schlaffer wird.

Der tägliche Flüssigkeitsbedarf hängt vom eigenen Körpergewicht ab. Bei Erwachsenen ist eine tägliche Flüssigkeitszufuhr von ca. 30-40 ml pro kg Körpergewicht ideal. Im Durchschnitt ergibt das also in etwa 2-3 Liter pro Tag.

Tipp 3: Gesund essen

Diverse Nährstoffe helfen dabei, die Haut gesund zu halten und Falten auf ein Minimum zu reduzieren – allen voran die Vitamine A, C und E sowie diverse Spurenelemente und Omega-3-Fettsäuren. Sie neutralisieren die freien Radikale und unterstützen die Produktion von Kollagen und Elastin.

Prinzipiell bedeutet dies, möglichst viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu essen. Besonders reich an diesen wichtigen Nährstoffen sind:

Avocado

Kohl

Spinat

Gurken

Rote Beete

Fisch

Heidelbeeren

Walnüsse

Tipp 4: Geeigneter UV-Schutz

UV-Einstrahlung ist der Nummer-1-Grund für Falten. Doch Achtung: Schäden durch wiederholte UV-Strahlen zeigen sich erst zeitversetzt. So rächt sich häufiges ungeschütztes Sonnenbaden in der Jugend erst mit zunehmendem Alter.

Aus diesem Grund ist es essentiell, sich durch entsprechende Textilien oder Sonnencremes vor den UV-Strahlen zu schützen. Dabei ist es wichtig je nach Hauttyp den geeigneten Lichtschutzfaktor zu verwenden. Und nicht vergessen: Bei längerem Sonnenbaden, muss der Sonnenschutz frühzeitig und regelmäßig angewendet werden.

Tipp 5: Ausreichend Schlaf

Nicht zuletzt benötigen wir ausreichend Schlaf, damit sich unsere Haut von den Strapazen untertags erholen kann. Ausreichend Schlaf bedeutet in diesem Fall in etwa 7-8 Stunden pro Tag.

Während dieser Ruhephase schüttet unser Körper Hormone aus. Sie fördern das Zellwachstum und sorgen dafür, dass sich die Haut regeneriert.

Selbst Falten haben ihren Charme

Mit den obenstehenden Tipps lassen sich die kleinen Linien und Vertiefungen zwar bis zu einem gewissen Grad eindämmen, ganz vermeiden kann man sie aber nie. Das muss aber auch nicht immer schlimm sein! Falten erzählen teilweise ihre ganz eigene Geschichte und gehören zum Alterungsprozess des Menschen einfach dazu. So hat eine Lachfalte bisher noch niemandem geschadet und sorgt für zusätzliche Sympathie.