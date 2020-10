Corona: So geht man richtig mit Masken um

In Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und auch in bestimmten öffentlichen Räumen gilt in Deutschland aktuell eine Maskenpflicht aufgrund der Corona-Pandemie. Um dieser Pflicht nachzukommen, stehen sowohl medizinische Masken als auch einfache Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung.