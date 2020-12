4 Tipps für besseren Schlaf

Es gibt Situationen im Leben eines Menschen, die können durchaus schlaflose Nächte verursachen. Die massive Unsicherheit bei Privatleuten und Unternehmern aufgrund der aktuellen Situation lässt manch einen nicht mehr schlafen. Dabei ist ein gesunder Schlaf essenziell mit Blick auf den Erhalt oder die Verbesserung der Lebensqualität. Denn nur wer sich in der Nacht erholen kann, wir frisch und motiviert in den Tag starten können. Auf diese Weise ist es leichter, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen, in schwierigen Situationen stark zu sein und neue Lösungen zu eruieren, die einen voran bringen.

Von Aschendorff Medien