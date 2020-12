Schnelle Hilfe für Senioren in einem Notfall

Die heutigen Senioren sind in vielen Fällen so aktiv und fit wie noch nie. Aus diesem Grund ist es heute für viele ältere Menschen besonders wichtig weiterhin bestmöglich am Alltag teilzunehmen und möglichst selbstbestimmt zu leben. Vor allem wenn Senioren alleine in einer Wohnung oder in einem Haus leben, kann ein auf ältere Menschen abgestimmtes Notrufsystem sehr hilfreich sein. Das gilt für Senioren in Zeiten von Corona noch mehr. Am Markt gibt es unglaublich viele Modelle und aus diesem Grund ist es gar nicht so einfach, ein für die eigene Lebenssituation perfekt geeignetes Notrufsystem zu finden.

Von Allgemeine Zeitung