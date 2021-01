Atemschutzmaske als unverzichtbarer Begleiter während der Corona-Pandemie

Alltagsmaske, medizinische Maske, FFP-Maske: Was unterscheidet sie?

Seit Beginn der Corona-Pandemie versucht der Staat, die Ausbreitung mit unterschiedlichen Maßnahmen einzudämmen. Einen wichtigen Beitrag leistet die Mund-Nasen-Bedeckung in Zügen, im Einzelhandel und am Arbeitsplatz. Doch die Schutzwirkung der unterschiedlichen Mund-Nasen-Bedeckungen differiert erheblich, dem haben Bayern sowie der Bund jetzt mit einer Verschärfung Rechnung getragen. Die lange Zeit verbreiteten Alltagsmasken wie genähte Masken, Schals und Tücher schützen zwar Dritte in einem gewissen Maß vor Infektionen, die erwünschte Schutzwirkung hält sich jedoch in überschaubaren Grenzen. Als effektiver erweisen sich medizinische Gesichtsmasken, die auch unter der Bezeichnung bekannt sind. Sie schützen andere zuverlässiger vor Infektionen durch Aerosole und Tröpfchen. Am besten schneiden in einem Vergleich partikelfiltrierende Atemschutzmasken mit dem Standard FFP2 oder FFP3 ab. Im Gegensatz zu den anderen Varianten verbinden sie den Fremdschutz mit dem Eigenschutz, das Infektionsrisiko sinkt gleichermaßen für den Sie als Träger und Personen in Ihrer Umgebung.

Partikelfiltrierende Halbmasken (FFP2, FFP3) als zuverlässiger Schutz vor Corona

Atemschutzmasken mit den Zertifizierungen FFP2 und FFP3 senken insbesondere das Ansteckungsrisiko durch Aerosole. Hierbei handelt es sich um frei schwebende Partikel, die in Innenräumen über viele Stunden für Infektionen sorgen können. Dagegen hilft nur regelmäßiges Lüften und das Tragen von Atemschutzmasken mit den CE-Zertifizierungen ab FFP2 hochwertiger Hersteller wie Elosung und Be We Kang . Die Masken bestehen aus mehreren Lagen, meist verwenden Hersteller Vliesstoff. Diese Lagen aus Stoff sowie elektrostatisches Material filtern kleinste Partikel wie Aerosole aus der Luft. Die CE-Zertifizierung stellt an zugelassene Atemmasken hohe Anforderungen: FFP2-Masken müssen mindestens 94 % der Partikel filtern, FFP3-Masken 99 %. Für den Privatgebrauch und fast alle beruflichen Tätigkeiten genügt der FFP2-Schutzstandard, im Vergleich zur gewöhnlichen Alltagsmaske stellt er eine beträchtliche Verbesserung dar!

Weit mehr als Virenschutz: Atemschutzmasken in vielen Berufen wichtig

Momentan sind Schutzmasken mit den Standards FFP2 oder FFP3 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie omnipräsent. Diese Atemmasken kommen aber nicht nur in der Bekämpfung von Pandemien zum Einsatz: Sie sind bei vielen beruflichen Tätigkeiten ein bedeutender Bestandteil des Arbeitsschutzes. Sie filtern neben Viren weitere gefährliche Partikel wie Feinstaub und gasförmige Stoffe. Im Handwerk und in der Industrie minimieren sie bei vielfältigen Arbeiten gesundheitliche Risiken. Dazu gehören diverse Maler- und Lackierarbeiten, Schleifarbeiten und die Reinigung von Öltanks.

Atemschutzmasken richtig nutzen und wiederverwenden

Die beste Maske nützt nichts, wenn Sie diese falsch tragen. Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass die Atemmaske eng an Ihrem Gesicht anliegt. Sämtliche Luft beim Ein- und Ausatmen muss durch den Maskenstoff gelangen. Prüfen Sie dies, indem Sie Ihre Hände an die Ränder der Maske halten und pusten. Wenn Sie keinen Luftzug spüren, liegt Ihre Schutzmaske perfekt an. Ein weiteres wichtiges Thema ist die wiederholte Nutzung von FFP2-Masken: Grundsätzlich sind sie als Einmalprodukte zugelassen, aber angesichts der Pandemie-Lage halten Experten unter bestimmten Voraussetzungen eine Wiederverwendung für akzeptabel. Lassen Sie die Maske nach der Nutzung für sieben Tage bei Zimmertemperatur trocknen. Alternativ können Sie Masken eine Stunde lang bei 80 % im Backofen trocknen. Tragen Sie die Maske höchstens fünf Mal und insgesamt nicht mehr als acht Stunden!